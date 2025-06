Scopri la cena esclusiva di Alessandro Borghese e Andrea Aprea a Venezia

Immagina di trovarti nel cuore di Venezia, circondato dalla magia dei suoi canali e dalla storia che permea ogni pietra. In questa cornice incantevole, due grandi nomi della cucina italiana si preparano a dare vita a un’esperienza gastronomica indimenticabile. Alessandro Borghese e Andrea Aprea, dopo aver condiviso momenti di intensa competizione in televisione, si ritrovano finalmente a collaborare fianco a fianco ai fornelli, per offrire un viaggio culinario che promette di emozionare e sorprendere.

Un viaggio culinario tra Venezia e Milano

Il 9 luglio, il ristorante AB – Il lusso della semplicità, situato nello storico Palazzo Vendramin Calergi, accoglierà i commensali per una cena che porta il titolo “Andata & Ritorno”. Questo evento non è solo una cena, ma un vero e proprio viaggio gastronomico che attraversa i sapori e le tradizioni culinarie italiane. Con un menù composto da nove portate, Borghese e Aprea metteranno in risalto i prodotti più pregiati della cucina del nostro paese, presentandoli in una luce innovativa e affascinante.

Un menù ricco di emozioni

Ogni portata del menù racconta una storia, un ricordo, una passione. Si inizia con l’iconica Caprese dolce salato di Aprea, un piatto che gioca con i contrasti, seguito dalle Capesante marinate di Borghese, accompagnate da gazpacho di frutta e ciliegie confit. Ogni piatto è concepito per stimolare i sensi, per portare l’ospite in un viaggio tra sapori e colori, dove ogni morso è un passo in un mondo di creatività.

La magia della collaborazione

La cena è anche il risultato di una sincera amicizia tra i due chef. Borghese ha commentato con entusiasmo il suo piacere di ospitare Aprea, descrivendo l’evento come un’opportunità per raccontare la loro passione comune attraverso la cucina. “Cucinare per emozionare i nostri ospiti” è il mantra che li guida, un invito a godere di ogni attimo, di ogni sapore. E Aprea ha aggiunto che tornare a lavorare insieme in un contesto così affascinante come Venezia è un sogno che diventa realtà.

Un menù da scoprire

ChiChetti di benvenuto

Primo chef Aprea: Riso Cacio e pepi, Gamberi Rosa, fichi

Riso Cacio e pepi, Gamberi Rosa, fichi Primo chef Borghese: Ravioli del Plin ripieni di faraona arrosto, salsa di peperoncino verde fermentato e semi di zucca, curry nero, cicoria

Ravioli del Plin ripieni di faraona arrosto, salsa di peperoncino verde fermentato e semi di zucca, curry nero, cicoria Secondo chef Borghese: Volpina alla brace, salsa pil pil, trippa di baccalà, misticanze spontanee

Volpina alla brace, salsa pil pil, trippa di baccalà, misticanze spontanee Secondo chef Aprea: Fassona, zucchine alla scapece, caciocavallo Podolico, eucalipto

Fassona, zucchine alla scapece, caciocavallo Podolico, eucalipto Pre-dessert chef Borghese: Anguria, feta, oliva taggiasca, basilico

Anguria, feta, oliva taggiasca, basilico Dessert chef Borghese: Pesca, lampone, vaniglia, sale maldon

Un’esperienza da vivere

Partecipare a questa cena a quattro mani non significa solo gustare piatti deliziosi, ma anche immergersi in un’atmosfera di convivialità e creatività. La cucina, in questo contesto, diventa un linguaggio universale, capace di unire persone diverse attraverso il piacere del cibo. Ogni piatto è un invito a condividere, a dialogare, a sognare. E mentre assapori ogni portata, ti ritrovi a riflettere su quanto la cucina possa essere un’esperienza emotiva, capace di evocare ricordi e sensazioni profonde.

In questo viaggio culinario, non si tratta solo di mangiare, ma di vivere un’esperienza che nutre non solo il corpo, ma anche l’anima. E tu, sei pronto a lasciarti trasportare in questo mondo di sapori e emozioni?