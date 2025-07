Scopri le gelaterie artigianali che fanno impazzire Milano

Se pensi che a Milano si possa solo mangiare risotto e cotoletta, preparati a essere smentito! La città della moda è anche un paradiso per gli amanti del gelato artigianale, e nel 2025 le gelaterie milanesi si sono reinventate, proponendo gusti e combinazioni che ti lasceranno senza parole. In questo articolo, ti porterò alla scoperta delle 15 gelaterie che non puoi assolutamente perdere, alcune delle quali stanno ridefinendo il concetto di gelato artigianale!

1. Ciacco – Via Spadari, 13

Iniziamo con il miglior gelatiere d’Italia secondo i più esperti: Stefano Guizzetti, più conosciuto come Ciacco. Questo maestro del gelato ha creato un’arte che mescola tradizione e innovazione. I suoi gusti raccontano storie, come il “Ricordo di un tortello”, un omaggio ai pranzi della domenica, o la “Notte di fiori”, un sorbetto che ti porterà direttamente in estate con il suo profumo di camomilla. Ogni assaggio è un viaggio sensoriale, e la sua nuova linea di 17 gusti botanici ti lascerà senza parole. Non perdere l’occasione di scoprire questo paradiso del gelato!

2. Gelateria Maggiolina – Via Melchiorre Gioia, 131

Curzio Baraggi ha trasformato la sua gelateria in un piccolo tempio del gelato, dove la freschezza degli ingredienti è la regina. Qui, ogni dettaglio è curato, dalle origini della frutta utilizzata alle ricette creative. Non puoi perderti il sorbetto di karkadè e menta, perfetto per rinfrescarti durante le calde giornate estive. E se ami i biscotti, il suo Latte e Biscotti è una vera delizia che ti riporterà all’infanzia!

3. Gelateria Pagano – Via Francesco Cherubini, 3

Nell’elegante quartiere Pagano, Francesca Acquaviva e il suo team stanno rivoluzionando il modo di fare gelato. Le loro ricette con materie prime locali sono un inno alla freschezza e alla qualità. Il “Peccato di gola” è un must per chi ama il cioccolato, mentre il “Tè matcha” porta una ventata di freschezza esotica. Ogni cucchiaio è una scoperta, e il loro approccio alla filiera corta è da applausi!

4. Artico – Via Porro Lambertenghi, 15

Se cerchi un gelato che combina tradizione e innovazione, non puoi perderti Artico. Maurizio Poloni ha creato un laboratorio dove ogni ricetta è una fusione di sapori. I gusti sono attentamente bilanciati, dal pistacchio al sorbetto di avocado e lime. Ogni morso ti porterà in un viaggio di sapore che non dimenticherai facilmente!

5. Gelato Giusto – Via San Gregorio, 17

Moderno ed essenziale, Gelato Giusto è il posto giusto per chi cerca un gelato fresco e leggero. Con un’attenzione particolare agli ingredienti, i loro sorbetti ispirati alla pasticceria francese sono un vero capolavoro. Prova il lavanda e ribes nero, un abbinamento unico che ti farà innamorare! Ogni mese, nuovi gusti speciali ti aspettano, quindi torna spesso per scoprire le novità.

6. Crema – Via Fiori Chiri, 16

Questa gelateria è il risultato della collaborazione tra Giorgio Bulgari e il gelatiere romano Claudio Torcè. Con un’offerta di gelati delattosati e una selezione di gusti creativi, Crema è un luogo dove ogni amante del gelato troverà il suo paradiso. Non perdere l’occasione di assaporare la banana caramellata con zafferano, una combinazione che ti lascerà a bocca aperta!

7. Pavè – Via Cesare Battisti, 21

Il concept Pavè è nato come pasticceria, ma il gelato artigianale è diventato rapidamente il cuore del loro business. Con gusti ispirati ai dolci tradizionali, come il tiramisù e la sbrisolona, ogni assaggio è un tuffo nella dolcezza. La crema di ricotta di bufala con scorze di limone è un’esperienza da non perdere, soprattutto gustata in un’atmosfera accogliente e vintage!

8. Gelato Walli – Piazzale di Porta Lodovica, 6

Con una storia che risale al 1954, Walli ha saputo rinnovarsi mantenendo la sua essenza. Sotto la guida di Andrea Zingrillo, ogni gelato è preparato con ingredienti di stagione e una creatività che sorprende. Prova la crema di burro con caramello salato e arachidi pralinate, e lasciati conquistare dai loro sorbetti innovativi!

9. Gelateria Solieri – Piazzale Lavater

Filippo Solieri ha portato la sua idea di gelato a Milano, creando un laboratorio dove ogni ingrediente è scelto con cura. Con opzioni vegane e senza glutine, la sua offerta è inclusiva e deliziosa. Scegli un sorbetto di bergamotto e zenzero per un’esperienza rinfrescante e sorprendente!

10. Caffè e Gelato – Via Filippo Corridoni, 1

Questa gelateria libanese ha recentemente aperto a Milano, portando un tocco esotico. Con gusti come il Wild Orchid e il Rose Loukoum, ogni assaggio è una festa per i sensi. Non dimenticare di provare i loro sorbetti freschi, perfetti per rinfrescarti in una calda giornata estiva!

11. Gelato e Pasticceria Rizzi – Via Cesare Correnti, 5

Enrico Rizzi offre un’esperienza unica con gelati che sfidano le convenzioni. Con un laboratorio a vista, puoi osservare la magia della creazione del gelato. I gusti come la crema di litchi e il cioccolato grezzo della Sierra Leone sono unici, e non puoi andartene senza aver assaggiato la crema all’olivello spinoso!

12. Gelato Sartori – Via Padova, 238

Con una tradizione familiare che risale a generazioni, Anthony Sartori porta a Milano un gelato che unisce classicità e innovazione. Sperimenta con dolci tipici rivisitati e gusti audaci come il “caramello stellato”. Ogni morso è una celebrazione della creatività e della passione per il gelato!

13. Gelateria Paganelli – Via Adda, 3

Dal 1930, la famiglia Paganelli ha conquistato il cuore dei milanesi con il suo gelato artigianale. Con preparazioni ricche di spezie e ingredienti freschi, il loro gelato è un viaggio nel tempo. Prova il pistacchio con peperoncino per un’esperienza audace!

14. Gelateria Torcè – Via Federico Ozanam, 13

La gelateria Torcè offre gelati che sono vere e proprie opere d’arte. Con una selezione di gusti che spaziano dai classici ai più innovativi, ogni visita è un’opportunità per scoprire nuovi sapori. Non puoi perderti le loro granite, ideali per rinfrescarti!

15. Gelateria Ristorante – Via San Gregorio, 17

Infine, non dimenticare Gelato Giusto, che offre un’ampia gamma di gelati freschi e raffinati. Ogni mese, nuovi gusti speciali ti aspettano. Con un’attenzione particolare alla qualità, ogni morso è un’esperienza da ricordare!

Queste sono solo alcune delle gelaterie che Milano ha da offrire. Sia che tu sia un amante del gelato tradizionale o che tu voglia provare qualcosa di nuovo, la città ha sicuramente qualcosa da offrirti. Non perdere l’occasione di scoprire questi fantastici luoghi e deliziarti con i loro gelati artigianali!