Scopri tre ricette estive di pesce che deliziano il palato nel 2025

Giugno segna l’inizio dell’estate, portando con sé i profumi del mare e la voglia di piatti freschi e leggeri. I mercati si riempiono di ingredienti stagionali, invitandoci a scoprire il meglio della cucina estiva. È il momento ideale per esaltare il pesce, un alimento ricco di sapore e salute, perfetto da gustare anche all’aperto in compagnia di amici e familiari.

Fregola con arselle: un classico sardo

La fregola con le arselle è un piatto tipico della Sardegna che unisce la tradizione alla freschezza del mare. Questo primo piatto, semplice ma ricco di gusto, è perfetto per le calde giornate di giugno. La fregola, una pasta di semola tostata, si sposa magnificamente con le arselle, vongole dal sapore intenso e aromatico.

Per preparare questo piatto, inizia facendo aprire le arselle in padella con aglio e un po’ di vino bianco. Una volta aperte, rimuovi i gusci e conserva il liquido filtrato. Cuoci la fregola come un risotto, aggiungendo il brodo delle vongole poco alla volta. Alla fine, unisci le arselle e completa con del prezzemolo tritato. E se vuoi un tocco in più, una spolverata di bottarga di muggine renderà il tutto ancora più sardo e saporito.

Tiella barese: un trionfo di sapori

La tiella barese è un piatto unico che racchiude la tradizione pugliese in un abbraccio di sapori mediterranei. Questa preparazione, conosciuta anche come riso, patate e cozze, è un vero e proprio tributo alla cucina casalinga, capace di conquistare chiunque la assaggi. I suoi strati di patate, riso e cozze si fondono creando una crosticina dorata che invita a essere assaggiata.

Per prepararla, alterna in una teglia strati di patate affettate, cipolle, riso crudo, cozze aperte e pomodori. Condisci con sale, pepe, pecorino e un generoso giro d’olio d’oliva. Aggiungi un po’ d’acqua e inforna fino a ottenere una doratura perfetta. Da provare anche a temperatura ambiente, accompagnata da un’insalata fresca e un buon bicchiere di rosato pugliese.

Carbonara di mare: un tocco creativo

La carbonara di mare è una rivisitazione sorprendente della classica carbonara. Qui, il guanciale e il pecorino lasciano spazio a ingredienti freschi di mare, creando un primo piatto elegante e cremoso, ideale per chi desidera qualcosa di diverso. Questo piatto è perfetto per una cena speciale o per sorprendere gli amici durante un pranzo estivo.

Per realizzarla, inizia cuocendo il pesce in padella con aglio e sfumando con vino bianco. A parte, monta una crema di tuorli. Cuoci la pasta al dente, saltala in padella con il pesce e unisci la crema all’uovo a fuoco spento, mescolando bene fino a ottenere una consistenza setosa. È un piatto che parla di mare e di sole, da gustare con gli occhi chiusi, lasciandosi trasportare dai sapori.

Giugno è davvero il mese ideale per riscoprire la cucina di mare, ricca di freschezza e sapore. Con la fregola con arselle, la tiella barese e la carbonara di mare, puoi portare in tavola piatti che non solo soddisfano il palato, ma raccontano anche storie di tradizione e convivialità. Che tu stia organizzando una cena per gli amici o un pranzo in famiglia, questi piatti sapranno conquistare e deliziare.