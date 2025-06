Secondi piatti in vasocottura: ricette semplici e gustose

Esplora ricette deliziose di secondi piatti in vasocottura per sorprendere i tuoi ospiti.

La vasocottura è una tecnica di cottura innovativa che permette di preparare piatti sani e saporiti in modo semplice e veloce. Questa modalità di cottura, che utilizza vasi chiusi, consente di conservare tutti i sapori e i nutrienti degli ingredienti, rendendo ogni piatto un vero e proprio viaggio nel gusto. In questo articolo, esploreremo una selezione di ricette di secondi piatti in vasocottura, ideali per chi desidera portare in tavola qualcosa di nuovo e originale.

Cicerchia in vasocottura

La cicerchia è un legume ricco di proteine e con un sapore unico, perfetta per un secondo piatto sostanzioso. Per prepararla in vasocottura, inizia con l’ammollo delle cicerchie per alcune ore, poi scolale e mettile in un vaso con acqua, un filo d’olio, sale e spezie a piacere. Chiudi bene il vaso e cuoci nel microonde per circa 20 minuti. Il risultato sarà una pietanza morbida e saporita, ideale da servire con un contorno di verdure.

Soia alla pizzaiola in vasocottura

Un altro piatto sfizioso è la soia alla pizzaiola. Utilizzando bistecchine di soia reidratate, puoi creare un secondo piatto dal sapore deciso. Per prepararlo, condisci la soia con pomodori pelati, origano, aglio e un pizzico di peperoncino. Metti il tutto in un vaso e cuoci per 15-20 minuti. Questo piatto è perfetto per chi cerca un’alternativa vegetale gustosa e ricca di sapore.

Frittata vegana in vasocottura

Per chi ama le frittate, la versione vegana in vasocottura è un must. Mescola farina di ceci con acqua, aggiungi verdure a piacere come spinaci o cipolle e versa il composto in un vaso. Cuoci nel microonde per circa 10-12 minuti. Il risultato è una frittata leggera, ideale per un pranzo veloce o un aperitivo tra amici.

Sgombri con cipolle in vasocottura

Se sei un amante del pesce, non puoi perdere gli sgombri con cipolle. Questo piatto è tanto semplice quanto delizioso: posiziona gli sgombri puliti in un vaso con cipolle affettate, pomodori e un filo d’olio. Cuoci nel microonde per circa 15 minuti. La carne del pesce rimarrà tenera e saporita, perfetta da accompagnare con un contorno di insalata.

Salsiccia vegana e patate in vasocottura

Una ricetta che sorprenderà tutti è la salsiccia vegana con patate. Mescola le salsicce vegane con cubetti di patate, rosmarino e un filo d’olio e metti il tutto in un vaso. Cuoci per 20-25 minuti. Questo piatto è ricco di sapore e soddisferà anche i palati più esigenti.

Polipetti in vasocottura

I polipetti cotti in vasocottura sono un’altra delizia da provare. Metti i polipetti in un vaso con pomodorini, olive e aromi a piacere. Cuocendo per circa 15 minuti, otterrai un piatto di pesce tenero e saporito, perfetto da servire con crostoni di pane.

Involtini di pollo al limone in vasocottura

Se desideri un secondo piatto fresco e leggero, gli involtini di pollo al limone sono l’ideale. Farcisci le fettine di pollo con erbe aromatiche e scorza di limone, poi arrotolale e mettile in un vaso con un po’ di brodo. Cuoci per 15-20 minuti. Il risultato è un piatto che profuma di estate e che conquista al primo assaggio.

Insalata di mare in vasocottura

Per un antipasto di mare, prova l’insalata di mare in vasocottura. Metti nel vaso gamberetti, calamari e cozze con un filo d’olio e limone. Cuoci per 10-12 minuti. Servita fredda, questa insalata è perfetta per un pranzo estivo o come antipasto in una cena elegante.

Chili vegano in vasocottura

Infine, il chili vegano è un piatto ricco e sostanzioso, a base di fagioli, tofu e peperoni. Metti tutti gli ingredienti in un vaso con spezie a piacere e cuoci per 20 minuti. Questo piatto è ideale per una cena in famiglia, ricco di sapori e aromi.

Orata all’acqua pazza in vasocottura

Per gli amanti del pesce, l’orata all’acqua pazza è un piatto da non perdere. Cuocere l’orata intera in un vaso con pomodorini, olive e prezzemolo, per un risultato delicato e profumato. Cuoci per circa 20 minuti e servila con un contorno di verdure grigliate.

Tempeh in vasocottura

Il tempeh in vasocottura è un’ottima scelta per chi cerca alternative proteiche. Condiscilo con salsa di soia, aglio e zenzero, poi cuocilo in un vaso per circa 15 minuti. Questo piatto è ricco di sapore e perfetto per chi segue una dieta vegana.