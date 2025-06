Una serata di degustazione al Guffanti Social Club

Giovedì 19 giugno 2025, dalle 19:00 alle 21:30, il Guffanti Social Club si trasformerà in un palcoscenico di sapori per una serata all’insegna del buon cibo e delle bollicine. Questo evento è un’opportunità imperdibile per esplorare l’affascinante mondo dello Champagne, in compagnia della talentuosa produttrice Nathalie Liébart. I partecipanti avranno la possibilità di degustare una selezione di formaggi unici, abbinati a vini spumanti che esaltano ogni boccone. Preparati per un viaggio sensoriale che incanterà il tuo palato!

I vini e i formaggi in abbinamento

La serata si articolerà in un percorso di degustazione studiato per sorprendere e deliziare. Si inizia con il Champagne “Nathalie Liébart Bienvenue”, che si sposa magnificamente con il Buonasorte di bufala, il pregiato Comté AOP di 36 mesi e le fresche fragole. Un inizio frizzante per stuzzicare l’appetito e preparare i sensi.

Proseguiremo con il Champagne “Nathalie Liébart Rendez-vous rosé extra brut”, la cui freschezza e note fruttate si fondono perfettamente con lo Stracchino stagionato di capra e il Maroilles a crosta lavata. Un connubio che promette di accarezzare il palato, arricchito dalla dolcezza della pesca bianca.

Il finale sarà segnato dal Champagne “Nathalie Liébart Authentique extra brut”, accompagnato dal Lingotto di capra a latte crudo e dal carattere deciso del Bleu de chèvre. Ad esaltare la freschezza di questo abbinamento, ci saranno ciliegie fresche, un vero trionfo di sapori. E per chiudere in bellezza, un gelato fiordilatte di Crodo allo Champagne, un dolce finale che lascerà un ricordo indelebile.

Un’altra esperienza gastronomica imperdibile

Ma non è tutto: il Guffanti Social Club offre anche un evento dedicato alla mozzarella di Bufala Campana DOP. Dalle ore 20:00, ci immergeremo in un percorso di degustazione che metterà in risalto ogni sfumatura di questo straordinario ingrediente. Si inizierà con un benvenuto frizzante, per poi proseguire con la Caprese secondo Guffanti, una rivisitazione di un classico che non dimenticherete facilmente.

Il viaggio continuerà con il Piatto Guffanti “passeggiando tra le bufale”, un’esperienza unica che ci porterà alla scoperta dei diversi prodotti caseari di bufala. Non mancherà un primo piatto ricco e gustoso: i Paccheri con treccia di mozzarella di Bufala campana DOP e Pachino confit, dove la dolcezza del Pachino si sposa perfettamente con la cremosità della mozzarella, creando un’armonia di sapori indimenticabile.

Degustazioni speciali in arrivo

Infine, un evento da non perdere: “Whisky & Formaggio”, in collaborazione con Whisky Club Italia. Degusta i pregiati whisky The GlenAllachie accompagnati dai nostri formaggi. Sarà un’esperienza sensoriale che stimolerà tutti i tuoi sensi.

Il costo dell’esperienza è di €48 a persona, e le prenotazioni sono essenziali. Per informazioni, si può contattare via email o telefono.