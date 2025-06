Spätzle di spinaci con speck e panna: un primo piatto ricco di sapori

Gli spätzle di spinaci con speck e panna rappresentano una delle delizie della cucina tirolese, un vero e proprio comfort food che sa come coccolare il palato. Questi gnocchetti verdi non solo sono visivamente accattivanti, ma offrono anche un’esperienza di gusto unica. La loro preparazione è semplice e veloce, rendendoli perfetti per una cena in famiglia o per stupire gli ospiti durante un pranzo speciale. La combinazione di spinaci freschi, speck croccante e panna crea un equilibrio perfetto di sapori e consistenze, rendendo ogni boccone un piccolo momento di gioia.

Ingredienti per gli spätzle di spinaci

Per preparare questa ricetta ti serviranno pochi ingredienti, facilmente reperibili:

300 g di farina 00

150 g di spinaci freschi

3 uova

100 ml di acqua

100 g di speck

200 ml di panna fresca

Sale e pepe q.b.

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

Questo mix di ingredienti è la base per un piatto che non deluderà le aspettative. Gli spinaci, oltre a dare colore, apportano una nota di freschezza che si sposa magnificamente con la cremosità della panna e il sapore affumicato dello speck.

Preparazione degli spätzle

Inizia con la preparazione degli spätzle. Lava gli spinaci e cuocili in acqua bollente per un paio di minuti, giusto il tempo di farli appassire. Una volta pronti, scolali e strizzali bene per eliminare l’acqua in eccesso. Trasferiscili in un mixer e frullali fino ad ottenere una purea.

In una ciotola capiente, mescola la farina con un pizzico di sale e aggiungi le uova e la purea di spinaci. Inizia a mescolare, aggiungendo l’acqua poco alla volta, fino a ottenere un impasto omogeneo e piuttosto denso. L’impasto dovrà risultare morbido ma non liquido; se necessario, aggiusta con un po’ di farina o acqua.

Porta a ebollizione una pentola d’acqua salata. Usa un apposito attrezzo per spätzle o un colino grande per far cadere l’impasto nell’acqua. Cuoci gli spätzle fino a quando non salgono a galla, poi scolali e tienili da parte.

Preparazione del condimento

In una padella, fai rosolare il speck tagliato a cubetti fino a renderlo croccante. Aggiungi la panna fresca e fai cuocere a fuoco lento per alcuni minuti. Se desideri, puoi anche aggiungere un pizzico di pepe o un po’ di noce moscata per un tocco in più. La panna si addenserà leggermente, creando un condimento cremoso e saporito.

Una volta che il condimento è pronto, unisci gli spätzle alla padella e mescola bene per far amalgamare i sapori. Se necessario, puoi aggiungere un po’ di acqua di cottura per rendere il piatto ancora più cremoso.

Servire gli spätzle di spinaci

Servi gli spätzle di spinaci con speck e panna ben caldi, spolverizzati con parmigiano grattugiato se lo desideri. Questo piatto è perfetto per una cena in famiglia o per un pranzo domenicale, e sicuramente conquisterà i palati di grandi e piccini. La sua consistenza cremosa e il sapore deciso sono un abbraccio per l’anima, un modo per riscaldare anche le giornate più fredde.

In sintesi, gli spätzle di spinaci con speck e panna sono un primo piatto che unisce tradizione e innovazione, perfetto per chi ama la cucina semplice ma ricca di gusto. Non resta che mettersi ai fornelli e godere di questa prelibatezza tirolese!