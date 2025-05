Il tiramisù al tè matcha: un incontro di culture

Il tiramisù è uno dei dolci più amati della tradizione italiana, ma la sua versione al tè matcha porta con sé un tocco di innovazione e un richiamo all’Oriente. Questa variante non solo sostituisce il cacao in superficie con la polvere verde di matcha, ma utilizza anche il tè Genmaicha per bagnare i savoiardi, creando un equilibrio di sapori unico e affascinante. Il tè Genmaicha, una miscela di tè verde e riso soffiato, offre un aroma tostato che ricorda il caffè, rendendo questa ricetta un vero e proprio viaggio sensoriale.

Ingredienti e preparazione del tiramisù al tè matcha

Per preparare il tiramisù al tè matcha, è fondamentale seguire alcuni passaggi chiave. Iniziate scaldando mezzo litro di acqua fino a circa 80 °C e aggiungete il tè Genmaicha, lasciandolo in infusione per circa 10 minuti. Nel frattempo, montate i tuorli con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso e chiaro. Incorporate il mascarpone, mescolando delicatamente per ottenere una crema morbida. Filtrate il tè e lasciatelo raffreddare completamente prima di assemblare il dolce.

Assemblaggio e presentazione del dolce

Per comporre il tiramisù, utilizzate degli anelli in acciaio foderati con acetato o carta da forno. Spalmate un po’ di crema sul fondo per ancorare i savoiardi, poi intingete i biscotti nel tè Genmaicha e create uno strato all’interno degli anelli. Alternate strati di crema e biscotti fino a raggiungere la sommità. Una volta assemblati, lasciate riposare i dolci in frigorifero per 8-9 ore. Prima di servire, rimuovete gli anelli e spolverizzate con il tè matcha per un tocco finale di eleganza.