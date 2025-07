Tortino di cipolle: la ricetta che conquisterà ogni palato

Sei pronto a stupire i tuoi amici con un antipasto che non solo è delizioso, ma anche bello da vedere? Oggi ti presentiamo una ricetta facile e veloce per un tortino di cipolle che metterà d’accordo tutti! In soli 30 minuti potrai servire un piatto che lascerà i tuoi ospiti a bocca aperta. Pronto a lanciarti in questa avventura culinaria? Segui il nostro passo dopo passo e preparati a ricevere complimenti!

Ingredienti per il tortino di cipolle

La chiave per un tortino di cipolle perfetto è la scelta degli ingredienti. Sei curioso di sapere quali sono? Assicurati di avere tutto il necessario prima di iniziare. Ecco cosa ti servirà:

3 cipolle medie 400 g di patate 2 uova 100 g di parmigiano grattugiato Prezzemolo fresco q.b.

Inoltre, non dimenticare olio d’oliva, sale e pane grattugiato per gli stampini. E sì, preparati a usare 4 stampini monoporzione, perché la presentazione è tutto!

Preparazione: passo dopo passo

Iniziamo con la preparazione delle cipolle. Affettale finemente e stufale in una padella con due cucchiai di olio d’oliva. Non appena saranno belle dorate, toglile dal fuoco e lasciale raffreddare. Nel frattempo, lessa le patate fino a farle diventare morbide, poi schiacciale con una forchetta.

In una ciotola capiente, unisci le cipolle stufate con le patate schiacciate, aggiungi le uova, il parmigiano, un pizzico di sale e il prezzemolo tritato. Mescola bene fino a ottenere un composto omogeneo. Ti assicuro, il profumo sarà irresistibile e la tua curiosità aumenterà!

Ora, imburrate e spolverate con il pane grattugiato gli stampini monoporzione e distribuisci il composto preparato. Inforna a 200°C per circa 15 minuti. La parte migliore? Quando aprirai il forno, il tuo tortino sarà gonfio e dorato, un vero spettacolo per gli occhi!

Servire e gustare: un’esperienza da non perdere

Dopo 15 minuti, sforna i tortini e lasciali intiepidire per qualche minuto. Servili caldi, magari accompagnati da una salsa leggera o una fresca insalata. Ogni morso sarà una vera esplosione di sapori, e non potrai fare a meno di ricevere complimenti!

E se ti stai chiedendo quali altre varianti puoi provare, non perderti le nostre ricette di tortini di patate con radicchio e spinaci o tortini di ricotta e verdure. Divertiti a sperimentare in cucina e sorprenditi con il risultato finale!

Pronto a realizzare questo straordinario tortino di cipolle? Non dimenticare di condividere i tuoi risultati e le tue creazioni con noi! Buon appetito! 🎉