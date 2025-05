Il contesto della proposta di legge

Il gelato artigianale rappresenta una delle eccellenze gastronomiche italiane, amato non solo dai consumatori locali ma anche da turisti di tutto il mondo. Tuttavia, la mancanza di una normativa chiara ha lasciato il settore in una situazione di incertezza. Recentemente, il senatore di Fratelli d’Italia, Luca De Carlo, ha annunciato l’intenzione di presentare una proposta di legge per definire e tutelare il gelato artigianale. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo da professionisti e consumatori, che vedono nella legge un’opportunità per valorizzare un prodotto di alta qualità.

Le priorità del senatore De Carlo

Durante un incontro a Palazzo Madama, De Carlo ha sottolineato l’importanza di una legge che stabilisca regole chiare riguardo alla produzione del gelato artigianale. “È fondamentale definire cos’è il gelato artigianale, come si produce e quali criteri devono essere rispettati”, ha dichiarato. Il senatore ha promesso di avviare i lavori per la legge già a partire dall’estate, evidenziando la necessità di coinvolgere tutti i soggetti interessati, in particolare gli artigiani bellunesi, che hanno una lunga tradizione nella produzione di gelato.

Un’iniziativa bipartisan

La proposta di legge ha trovato supporto anche da parte di Federico D’Incà, ex ministro del Movimento 5 Stelle, il quale condivide con De Carlo le origini bellunesi. Questo sostegno bipartisan evidenzia l’importanza della questione e la necessità di una normativa che possa garantire la qualità e l’autenticità del gelato artigianale. Le terre bellunesi, in particolare la Val di Zoldo e il Cadore, sono riconosciute come la patria del gelato, e la loro tradizione è stata diffusa in tutto il mondo grazie all’emigrazione degli artigiani nel XIX secolo.

Le ricadute economiche della legge

Una legge che tuteli il gelato artigianale non solo rappresenterebbe un riconoscimento per gli artigiani, ma potrebbe anche avere significative ricadute economiche. De Carlo ha affermato che “per poter distribuire ricchezza, qualcuno la deve produrre”, sottolineando l’importanza di sostenere le imprese locali. La creazione di un quadro normativo chiaro permetterebbe agli artigiani di operare con maggiore sicurezza, contribuendo così alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nel settore.

Prospettive future

Con l’annuncio di De Carlo, i presupposti per una legge sul gelato artigianale sembrano esserci tutti. Tuttavia, resta da vedere se questa volta il senatore riuscirà a mantenere la promessa e portare avanti un’iniziativa così importante per il settore. La comunità degli artigiani e i consumatori attendono con interesse gli sviluppi di questa proposta, che potrebbe segnare un passo decisivo nella valorizzazione di un prodotto simbolo della tradizione italiana.