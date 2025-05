La stagione dei piselli e i loro benefici

La vellutata di piselli è un piatto che celebra la primavera, quando i piselli freschi sono dolci e saporiti. Questi legumi, ricchi di nutrienti, offrono un’ottima fonte di fibre, carboidrati e proteine, rendendoli ideali per una dieta equilibrata. Anche se è possibile preparare la vellutata durante tutto l’anno utilizzando piselli surgelati, i piselli freschi conferiscono un sapore unico e una consistenza più cremosa al piatto.

Ingredienti e preparazione della vellutata

Per preparare la vellutata di piselli, gli ingredienti principali sono pochi e facilmente reperibili. Avrete bisogno di piselli freschi o surgelati, cipolla, brodo vegetale, olio extravergine d’oliva e, se desiderate, panna o ricotta per rendere il piatto ancora più cremoso. Iniziate soffriggendo la cipolla in un po’ d’olio, quindi aggiungete i piselli e il brodo. Cuocete fino a quando i piselli sono teneri, quindi frullate il tutto fino a ottenere una consistenza vellutata. Se volete, potete aggiungere un po’ di panna per un tocco extra di cremosità.

Servire la vellutata di piselli

La vellutata di piselli può essere servita in vari modi. Una delle opzioni più apprezzate è accompagnarla con una quenelle di ricotta fresca, che aggiunge un sapore delicato e una consistenza morbida. Per preparare la ricotta, basta mescolarla con un filo d’olio, sale e pepe. Un cucchiaio di questa ricotta su ogni piatto di vellutata renderà il piatto ancora più invitante. Inoltre, la vellutata può essere servita anche come finger food in piccoli bicchierini, perfetta per buffet o aperitivi. In questo caso, potete abbinarla a polpettine di tacchino o salmone per una versione senza carne, creando un antipasto originale e gustoso.