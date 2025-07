Zucchine a scapece: la ricetta autentica della tradizione campana

Immagina di addentare una zucchina fritta, calda e croccante, immersa in un mix di sapori freschi e aromatici. Le zucchine a scapece sono un piatto tipico della cucina campana che conquista il palato di tutti. Oggi ti sveliamo la ricetta del ristorante Don Alfonso 1890, un luogo dove la tradizione incontra l’innovazione e gli ingredienti freschi crescono nella loro proprietà. Non crederai mai a quanto sia semplice portare un pezzetto di Campania sulla tua tavola!

La storia dietro le zucchine a scapece

Le zucchine a scapece, conosciute anche come “marinate”, affondano le loro radici nella tradizione gastronomica mediterranea. Il termine stesso deriva dallo spagnolo «escabeche», che significa marinato. Ernesto, chef del ristorante e discendente della famiglia Iaccarino, racconta con passione come questo piatto sia un must durante la stagione delle zucchine. “Quando sono di stagione, non possono mancare sulla nostra tavola”, dice con affetto, sottolineando l’importanza di utilizzare ingredienti freschi e biologici. Ma perché questo piatto è così speciale? La risposta ti sorprenderà!

Preparate come contorno o antipasto, le zucchine a scapece sono un’esplosione di sapore. Ma la vera magia avviene quando vengono marinate, creando un equilibrio perfetto tra il croccante della frittura e il fresco dell’aceto e della menta. È un piatto che racconta storie di famiglia e di tradizione, un legame tra il passato e il presente. Chi non ama ritrovarsi attorno a un tavolo, magari in un caldo pomeriggio estivo, a gustare queste delizie? È come un abbraccio che scalda il cuore!

Ingredienti per preparare le zucchine a scapece

Prima di addentrarci nella preparazione, ecco cosa ti serve per realizzare questo piatto delizioso. Prendi nota!

Zucchine fresche: scegli zucchine giovani e sode per un risultato migliore. Olio per friggere: olio di oliva è l’ideale per esaltare i sapori. Aceto bianco: per la marinatura, preferibilmente di qualità. Menta fresca: l’elemento che aggiunge freschezza al piatto. Sale: per esaltare il gusto delle zucchine.

Preparazione delle zucchine a scapece

Ora che abbiamo tutti gli ingredienti, è il momento di mettersi ai fornelli! Segui questi passaggi per preparare le zucchine a scapece come un vero chef:

Inizia tagliando le zucchine a rondelle sottili con una mandolina. Questo passaggio è fondamentale per assicurarti una cottura uniforme. Friggi le rondelle in olio bollente fino a quando non diventano dorate e croccanti. Ricorda: la frittura è il cuore della ricetta! Una volta pronte, scolale e asciugale con carta da cucina per eliminare l’olio in eccesso. Questo garantirà che siano leggere e non unte. Mentre le zucchine sono ancora calde, preparale per la marinatura. In una ciotola, mescola 40 grammi di aceto bianco e 20 grammi di menta tritata finemente. Aggiungi un pizzico di sale per esaltare i sapori. Marina le zucchine in questa miscela per almeno 15-20 minuti. Questo passaggio è cruciale: è qui che le zucchine assorbono tutti i sapori!

Servi le zucchine a scapece come antipasto o contorno e preparati a ricevere complimenti da tutti i tuoi ospiti. La freschezza della menta e l’acidità dell’aceto daranno vita a un piatto che non dimenticheranno facilmente! E chi non vorrebbe essere al centro dell’attenzione culinaria?

Un piatto da condividere

Le zucchine a scapece non sono solo un semplice contorno, ma un vero e proprio simbolo della convivialità e della tradizione campana. Perfette per una cena tra amici o una festa in famiglia, queste zucchine sono destinate a diventare il tuo asso nella manica. Perché non provarle per il tuo prossimo evento? Sarà un successo assicurato!

In conclusione, non dimenticare di condividere la tua esperienza e i tuoi risultati! Ogni piatto racconta una storia, e le zucchine a scapece sono pronte per essere protagoniste della tua tavola. Provale e fatti sorprendere dal loro incredibile sapore! 🔥✨