Un tributo alla chef che ha trasformato il ristorante Zum Löwen in un simbolo del fine dining

La vita e la carriera di Anna Matscher

Anna Matscher, chef del ristorante Zum Löwen di Tesimo, è stata una figura fondamentale nella gastronomia dell’Alto Adige. Nata e cresciuta in una famiglia che amava la cucina, ha iniziato il suo percorso professionale in modo inaspettato, come massaggiatrice a Vienna. Tuttavia, la sua vera vocazione si è rivelata essere la cucina, un’arte che ha abbracciato con passione e dedizione. Nel 1987, insieme al marito Luis, ha rilevato il ristorante, trasformandolo da un semplice locale tradizionale a una meta gastronomica di riferimento.

Un approccio innovativo alla cucina

La chef Matscher ha saputo interpretare la cucina di montagna con un tocco di modernità, senza mai forzare i confini della tradizione. Ha sempre valorizzato il legame con il territorio, utilizzando ingredienti locali e stagionali, e ha saputo coniugare la tradizione altoatesina con influenze mediterranee. Questo approccio ha reso il suo ristorante un luogo unico, dove i clienti potevano gustare piatti innovativi, ma radicati nella cultura gastronomica locale.

Riconoscimenti e lascito

Il talento di Anna Matscher è stato riconosciuto nel 1997, quando ha ricevuto la sua prima stella Michelin, diventando la prima chef donna dell’Alto Adige a ottenere questo prestigioso riconoscimento. Da quel momento, la sua carriera è stata costellata di successi, mantenendo la stella Michelin fino alla sua scomparsa. La notizia della sua malattia e della chiusura temporanea del ristorante aveva suscitato preoccupazione tra i suoi numerosi fan, ma la chef ha sempre mantenuto un atteggiamento ottimista, promettendo un nuovo concetto per il ristorante. Purtroppo, il 27 marzo, Anna Matscher ci ha lasciati all’età di 63 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella scena gastronomica dell’Alto Adige.