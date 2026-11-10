Il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi di richiamo per 398 prodotti di Cascina Balcarino, fra conserve, confetture, pesti, passate e succhi venduti con numerosi marchi. Sono coinvolti tutti i lotti per una possibile contaminazione microbiologica.

Il Ministero della Salute ha pubblicato 38 avvisi di richiamo che riguardano 398 prodotti fabbricati da Cascina Balcarino, azienda con stabilimento a Orzinuovi, in provincia di Brescia. La misura è precauzionale ed è legata a una possibile contaminazione microbiologica. Coinvolge conserve vegetali, confetture, pesti, passate, sughi, succhi ed estratti venduti con numerosi marchi. Gli avvisi portano tutti la data del 3 novembre, ma sono comparsi online soltanto nel tardo pomeriggio del 9 novembre.

Il richiamo si applica a tutti i lotti, tutti i formati e tutti i termini minimi di conservazione. L’indicazione rivolta ai consumatori è di non consumare i prodotti e di riportarli al punto vendita in cui sono stati acquistati.

Dalla confettura di mirtilli a quasi quattrocento referenze

Il provvedimento allarga una vicenda nata con un singolo prodotto. Il primo richiamo riguardava una confettura extra di mirtilli in cui era stata riscontrata la Salmonella. È seguito il ritiro cautelativo delle mostarde, anch’esso datato 3 novembre. Ora l’intervento si estende a gran parte della produzione dello stabilimento.

Il produttore indicato negli avvisi è Cascina Balcarino di Manfredini Gianmarco, con sede produttiva in via Castelbarco 53 a Orzinuovi. È questo il punto in comune tra referenze molto diverse fra loro, che arrivano sugli scaffali con etichette e nomi commerciali differenti.

Resta da chiarire un aspetto: fra la data degli avvisi e la loro pubblicazione sono trascorsi sei giorni. In quel periodo i prodotti potevano trovarsi ancora nelle dispense senza che i consumatori ne fossero informati.

I marchi coinvolti

Oltre alle referenze vendute con il nome Cascina Balcarino, che sono la parte più consistente, il richiamo riguarda prodotti commercializzati con questi marchi:

Al Rocol

Arnoldi Cristian

Bariselli

Bionature

Cavalta

Dal Fior

Gea

Ghisi Guglielmo e Bodini Natalia

Grugni

Il Platano

La Contea

La Stornaia

Limes

Limonaia La Malora

L’Orto di Mimì

Maghenzani

Ortofrutticola La Perla

Pagani

San Benedetto

Scudiero

Tenuta I Lecci

Toninelli Fratelli

Quali prodotti sono interessati

L’elenco attraversa quasi tutte le categorie della dispensa. Fra le conserve sott’olio e in agrodolce ci sono carciofi, cipolle borettane e caramellate, friarielli, melanzane, peperoni, zucca, radicchio, funghi porcini, giardiniera e peperoncini ripieni al tonno. Compaiono anche erbe spontanee come aglio orsino, tarassaco, lamio purpureo, borragine e germogli di luppolo selvatico.

Fra le salse figurano passate di pomodoro, anche cuore di bue, sughi pronti come l’arrabbiata o il sugo ai carciofi, ketchup e diversi pesti: alla genovese, di rucola, di aglio orsino, di cavolo nero. Il richiamo comprende anche condimenti a base di aglio aromatizzato.

La parte più ampia riguarda confetture, marmellate e gelatine: dalle classiche di albicocca, fragola e ciliegia ad abbinamenti come cachi, vaniglia e habanero, pesche tabacchiere e tè nero, pomodori verdi e habanero. Ci sono poi gelatine di birra e di fiori di sambuco, mostarde, composte e frutta sciroppata come le visciole.

Chiudono la lista i succhi e nettari (ACE, mela, pera, pesca, albicocca, mirtillo, amarena, asimina triloba), l’estratto di mela e carota e alcune specialità come la cotognata e la crema di tighe.

Perché riconoscere le confezioni non è semplice

Gli avvisi di richiamo non contengono fotografie dei prodotti e spesso mancano descrizioni dettagliate delle singole referenze. Le categorie si possono quindi ricostruire solo dalle denominazioni, che in alcuni casi sono ambigue o quasi identiche fra un marchio e l’altro.

Per orientarsi conviene partire dalle indicazioni sul produttore e sullo stabilimento riportate in etichetta. Se il vasetto o la bottiglia indicano Cascina Balcarino e la sede di Orzinuovi, e il nome corrisponde a una delle referenze richiamate, il prodotto rientra nel provvedimento.

Poiché il richiamo copre ogni lotto e ogni scadenza, non serve controllare il numero di lotto né la data sul tappo. Chi trova in casa uno di questi prodotti può restituirlo al negozio d’acquisto, anche se la confezione è già stata aperta.