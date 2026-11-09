A San Teodoro, Genova, il fruttivendolo Giuseppe ha trasformato il suo negozio in un mercato all'ingrosso aperto ai privati per contrastare il caro vita. I video girati con il figlio sono diventati virali e attirano clienti da tutta la città.

A Genova un fruttivendolo di nome Giuseppe è diventato un piccolo caso sui social. Nel suo negozio di frutta e verdura nel quartiere di San Teodoro ha introdotto prezzi da ingrosso anche per la vendita al dettaglio. È la sua risposta al caro vita che pesa sempre di più sulla spesa delle famiglie. I video pubblicati online, diventati virali, portano ora in bottega clienti da ogni parte della città.

La formula è semplice: comprare in grandi quantità per abbassare il prezzo finale e aprire ai privati un punto vendita che funziona come un mercato all’ingrosso. In un periodo in cui i rincari alimentari incidono sui bilanci domestici, il negozio è diventato un riferimento per chi cerca prodotti freschi a costi contenuti.

Dalle arance a bordo strada al negozio di San Teodoro

Giuseppe è originario di Ribera, in provincia di Agrigento. È arrivato a Genova nel 2007, l’anno in cui ha aperto il negozio. Racconta di non avere grandi studi alle spalle, ma di aver sempre lavorato, e di essersi formato con «l’università della strada».

In una videointervista ha ripercorso gli inizi: «Prima vendevo le arance a bordo strada», ha detto, «poi ho comprato questo negozio, ormai più di venti anni fa».

Uno dei pilastri del suo modello è la proprietà dei locali. «La cosa più importante è comprare i muri», ha spiegato, «perché altrimenti il proprietario di casa inizia ad aumentare l’affitto e non ci stai più dentro con i prezzi». Senza il peso di un canone in crescita, i margini restano gestibili anche con listini bassi.

Merce a pedane e un mercato all’ingrosso aperto a tutti

La svolta è arrivata quando il figlio ha compiuto 18 anni. Giuseppe ha deciso allora di ingrandire l’attività e di acquistare la merce a pedane. Comprare in questi volumi gli ha permesso di ridurre i prezzi e di trasformare la bottega in un mercato all’ingrosso accessibile anche ai privati.

Sugli scaffali si trovano cassette di finocchi, limoni, clementine calabresi, melanzane e verdure a foglia. Tutta la merce è di origine italiana e, secondo quanto riferito, spesso costa meno di quella importata.

L’impresa è rimasta interamente familiare. Non ci sono dipendenti esterni: in negozio lavorano soltanto Giuseppe e il figlio.

I video social che hanno fatto conoscere la bottega

L’idea di aprire le pagine social è venuta proprio al figlio. Nei video pubblicati compare quasi sempre Giuseppe: mostra le cassette, pesa la merce, ripete i prezzi ad alta voce e sottolinea che tutti i prodotti sono italiani.

Il tono è spontaneo e lontano da qualsiasi messa in scena. «Sono fatto in casa, sono naturale e artigianale», ha detto ridendo, parlando del suo modo di stare davanti alla telecamera. È questa immediatezza, unita alla trasparenza sui prezzi, ad aver trasformato un fruttivendolo di quartiere in un volto riconosciuto.

L’effetto si misura in bottega: grazie ai contenuti online arrivano clienti anche da zone lontane di Genova, disposti ad attraversare la città per fare la spesa a San Teodoro.

La sfida di tenere i prezzi bassi mentre tutto rincara

Il successo, però, non elimina la pressione dei costi. Il modello di Giuseppe regge su due condizioni precise: grandi volumi di acquisto e nessun affitto da pagare. Se una delle due venisse meno, i listini difficilmente potrebbero restare gli stessi. Lui stesso ne è consapevole: «Con i prezzi che si alzano, anche i nostri più bassi stanno avendo molto successo. Ma ci dobbiamo stare dentro».