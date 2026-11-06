MasterChef Italia 16 debutta il 10 dicembre su Sky con i giudici di sempre e una novità: i concorrenti dovranno conoscere anche il linguaggio tecnico della cucina. In palio 100mila euro, un libro e un corso Alma.

Dal 10 dicembre, alle 21.15, torna su Sky MasterChef Italia 16, in streaming solo su NOW. In giuria restano Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. La novità riguarda il metodo di valutazione: oltre a cucinare bene, i concorrenti dovranno padroneggiare il linguaggio tecnico della cucina.

Squadra, giorno e orario non cambiano. Il talent resta in esclusiva Sky e i tre giudici promettono un’edizione scoppiettante e impegnativa. A cambiare sono i criteri con cui verranno misurati gli aspiranti cuochi.

Brunoise, salsa olandese, bao: il vocabolario entra in gara

La promo appena lanciata gioca sul fatto che “ormai sono tutti chef”. Il programma ne trae la conseguenza opposta: se tutti si dichiarano cuochi, bisogna dimostrare di esserlo davvero. Per questo l’edizione parte dalle basi, cioè dalle parole.

Il claim scelto per la stagione lo dice chiaramente: «la cucina parla e non si può cucinare se non si sa parlare bene».

Gli esempi sono concreti. Chi entra nella cucina di MasterChef dovrà sapere che le verdure tagliate a cubetti sono una brunoise, che l’emulsione di tuorlo e burro si chiama salsa olandese e che il panino al vapore cinese è un bao. Questo è solo il livello di partenza.

Secondo quanto anticipato da Sky, la conoscenza di ingredienti, tecniche, preparazioni e strumenti, compresa la terminologia corretta, peserà quanto la creatività. Un piatto riuscito o il solo talento non basteranno: servirà dimostrare di aver studiato. L’emittente sintetizza così il profilo richiesto: i concorrenti dovranno essere «stellati anche nel parlare».

Perché il linguaggio tecnico pesa in una sedicesima edizione

Dopo quindici stagioni, il pubblico si aspetta molto e le richieste ai concorrenti sono alte. Nominare correttamente una tecnica significa sapere che cosa si sta facendo e perché. Dare a questo aspetto lo stesso peso dell’estro sposta il giudizio dal risultato nel piatto alla preparazione di chi lo realizza.

L’indicazione vale anche fuori dallo studio televisivo. Chiedendo più consapevolezza, giudici e autori si rivolgono a chiunque voglia avvicinarsi seriamente alla cucina: il cibo è una materia su cui non si può improvvisare.

Libro, 100mila euro e corso Alma: che cosa vince il primo classificato

Il premio finale comprende:

il titolo di MasterChef italiano;

100mila euro;

la pubblicazione di un libro con Baldini+Castoldi;

un corso presso Alma, scuola di cucina considerata la più prestigiosa in Italia.

Il programma è uno Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, parte di Banijay Entertainment. Molti vincitori, e anche diversi concorrenti di talento usciti nelle varie edizioni, hanno cambiato vita grazie allo show. C’è chi lavora in cucina, anche nel proprio ristorante, chi è approdato in televisione e chi gira il mondo per raccontare il valore di condividere un piatto fatto con le proprie mani.

Matteo Canzi, dall’università al ristorante

Il caso più recente è quello di Matteo Canzi, vincitore di MasterChef Italia 15, che aveva lasciato l’università per partecipare al programma. Dopo la vittoria ha girato l’Italia per quasi un anno per presentare il suo libro, Il gusto del perché. Nulla si crea. Nulla si distrugge. Tutto si cucina, pubblicato da Baldini+Castoldi. Oggi lavora già in un ristorante.

Il suo percorso non è finito. Poche settimane fa Canzi ha annunciato che sta per iniziare il corso ad Alma previsto dal montepremi e ha detto di voler continuare a studiare per costruire il proprio futuro in cucina. La scelta è coerente con la linea della nuova edizione. Chi vincerà MasterChef Italia 16 riceverà lo stesso premio, e la sua formazione inizierà da una cucina in cui conoscere le parole giuste conta già per entrare.