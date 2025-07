Antipasti di mare facili e sorprendenti per l’estate

Non crederai mai a quanto siano facili e veloci questi antipasti di mare! Scopri le ricette che stupiranno i tuoi ospiti.

Con l’estate che si avvicina, hai già iniziato a pensare ai sapori freschi e leggeri che accompagneranno le tue serate? Se stai cercando delle ricette che delizino il palato senza farti passare ore in cucina, sei nel posto giusto! Questi 4 antipasti di mare sono non solo semplici da preparare, ma anche perfetti per ogni occasione. Che si tratti di una cena tra amici o di un aperitivo nel tuo giardino, queste ricette porteranno il gusto del mare direttamente sulla tua tavola. Preparati a sorprendere tutti con piatti che sembrano gourmet ma che richiedono solo pochi ingredienti e poco tempo!

1. Bruschette di formaggio e tonno: un classico che conquista

Inizia la tua avventura culinaria con delle bruschette che non passeranno inosservate. Avrai bisogno di:

150 g di formaggio caprino

180 g di gorgonzola (opzionale)

1 baguette

3 piccole scatolette di tonno (o 1 grande)

Erba cipollina a piacere

Prepara la crema unendo i formaggi in una ciotola e mescolando fino ad ottenere una consistenza omogenea. Se il gorgonzola non ti convince, puoi tranquillamente ometterlo! Sgocciola il tonno e spezzettalo grossolanamente. Tosta le fette di baguette e farciscile con la crema di formaggio, aggiungendo il tonno e una spolverata di erba cipollina. Servile su un bel piatto e il gioco è fatto! Non crederai mai a quanto siano deliziose!

2. Gallette di riso con gamberi e avocado: freschezza pura

Le gallette di riso non devono essere per forza insipide! Con questo piatto riuscirai a dare loro nuova vita. Ingredienti:

8 gallette di riso

8 gamberi

1 avocado

1 cetriolo

200 g di formaggio spalmabile

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Erba cipollina a piacere

Inizia cuocendo i gamberi in padella con un filo d’olio fino a quando non diventano arancioni. Pulisci i gamberi e prepara l’avocado e il cetriolo, tagliandoli a fette. Spalma un velo di formaggio su ogni galletta e aggiungi cetriolo, avocado e gambero. Una spolverata di erba cipollina e il tuo antipasto è pronto! Questo piatto è così fresco che ti sembrerà di essere in riva al mare!

3. Salmone affumicato: un antipasto che fa colpo

Il salmone affumicato è sempre una scelta vincente! Ecco cosa ti serve:

200 g di salmone affumicato

Formaggio fresco di capra

Erba cipollina

Olio extravergine d’oliva

Pepe nero

Stendi le fettine di salmone su un foglio di carta da forno sovrapponendole per formare un rettangolo. Spalma il formaggio condito con olio e pepe, poi arrotola il salmone aiutandoti con la carta. Lascia riposare in frigo per un’ora, poi taglia a rotolini e servi con un filo d’olio e grissini. Un successo assicurato! La risposta ti sorprenderà: i tuoi ospiti saranno entusiasti!

4. Capesante scottate con pesto: il tocco gourmet

Infine, non dimentichiamo le capesante, un mollusco dal sapore raffinato. Ecco come prepararle:

6 polpe di capasanta

4 pomodori pachino

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

Prezzemolo, basilico, timo e sale a piacere

Scottate le capesante in padella finché non diventano dorate. Prepara un pesto frullando le erbe aromatiche con l’aglio e l’olio. Servi le capesante su un letto di pesto, guarnendo con pomodori tagliati a cubetti. Un piatto che lascerà tutti a bocca aperta! Chi non vorrebbe assaporare un antipasto così ricercato?

Adesso che conosci queste ricette, non hai più scuse! Prepara questi antipasti di mare e preparati a ricevere complimenti a non finire. Buon appetito! 🍽️✨