Il fascino dell’aperitivo secondo Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo, noto chef stellato e personaggio televisivo, non è solo un maestro della cucina, ma anche un grande appassionato dell’arte dell’aperitivo. Per lui, questo momento della giornata rappresenta un’opportunità di condivisione e convivialità, un’occasione in cui le persone possono riunirsi e creare ricordi indimenticabili. Come afferma lo chef, “le persone sono sempre quelle che fanno la differenza”. Questo concetto si riflette anche nella scelta delle bevande e degli stuzzichini da servire durante l’happy hour.

Contrattino: l’aperitivo ready to drink

Uno dei progetti più recenti di Cannavacciuolo è il suo drink ready to drink, chiamato Contrattino. Questa bevanda è una rivisitazione dell’Aperitivo Tonic Normal, creato dalla storica cantina Contratto di Canelli nel 1934. Preparato con aromi naturali di piante officinali e agrumi, Contrattino si distingue per il suo colore rosa, ottenuto grazie al concentrato di carota nera. Con un moderato tasso alcolico del 5,5%, è perfetto per chi desidera gustare un aperitivo leggero e rinfrescante.

Consigli per un aperitivo indimenticabile

Quando si tratta di preparare un aperitivo a casa, Cannavacciuolo ha alcuni suggerimenti pratici. Innanzitutto, è fondamentale avere sempre a disposizione ingredienti semplici ma di qualità. “Un buon salame con un buon pane non deve mai mancare”, consiglia lo chef. Inoltre, è importante includere una selezione di stuzzichini come olive e tonno sott’olio, che possono arricchire l’esperienza gustativa. Cannavacciuolo sottolinea l’importanza di adattarsi al contesto e alle persone con cui si condivide il momento, rendendo ogni aperitivo unico e speciale.

Il momento dell’aperitivo a casa

Per Cannavacciuolo, l’aperitivo a casa è un momento di relax e convivialità. “Apro la dispensa e il frigo, prendo qualcosa da spizzicare e nel frattempo il tempo vola”, racconta. Questo approccio informale rende l’aperitivo un’occasione per staccare dalla routine quotidiana e godere della compagnia di amici e familiari. La scelta delle bevande è altrettanto importante: per la moglie Cinzia, lo chef non ha dubbi: Contrattino è la scelta ideale, grazie alla sua leggerezza e freschezza.

Conclusione

In sintesi, l’aperitivo è molto più di un semplice drink: è un momento di condivisione e convivialità. Con i consigli di Antonino Cannavacciuolo, è possibile rendere ogni happy hour speciale, sia che si tratti di un incontro informale tra amici o di un’importante occasione di lavoro. Preparare un aperitivo delizioso e accogliente è alla portata di tutti, basta seguire le giuste indicazioni e, soprattutto, divertirsi.