Cortilia e l’espansione nel mondo dell’ecommerce

Dal 20 maggio, gli abitanti delle province di Milano e Monza e Brianza possono ordinare i prodotti freschi di Cortilia direttamente su Amazon. Questa mossa segna un’importante evoluzione per l’azienda, che ha iniziato il suo percorso come Geomercato, puntando a connettere i consumatori con produttori locali di alta qualità. Con l’ingresso su Amazon, Cortilia si propone di diventare un punto di riferimento per chi cerca prodotti freschi e sostenibili, ampliando la propria clientela e mantenendo intatti i valori fondamentali che l’hanno contraddistinta fin dall’inizio.

Un modello di business unico e sostenibile

La partnership con Amazon non implica una cessione del modello di business di Cortilia, ma piuttosto un’alleanza strategica. Andrea Colombo, CEO dell’azienda, ha sottolineato che Cortilia continuerà a gestire autonomamente ogni aspetto del servizio, dalla selezione dei produttori locali alla cura della qualità del servizio. Questo approccio garantisce che i clienti possano continuare a beneficiare di un’esperienza d’acquisto che valorizza la filiera corta e la sostenibilità. L’obiettivo è rendere accessibile a un numero sempre maggiore di famiglie italiane una spesa online di qualità, rispettosa dell’ambiente e del territorio.

Prospettive future e ampliamento dell’offerta

Attualmente, il servizio è disponibile solo per le province di Milano e Monza e Brianza, ma Cortilia ha già in programma di espandere la propria offerta a Torino, Genova e Bologna. Questa espansione non si limita solo al mondo digitale; l’azienda sta anche costruendo una presenza fisica attraverso collaborazioni con importanti gruppi commerciali. La diversificazione dell’offerta, che oggi include non solo frutta e verdura freschissima, ma anche piatti pronti e prodotti per la casa, rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema di consumo più ampio e integrato.

Impegno verso l’ambiente e i produttori locali

Cortilia si distingue per il suo impegno verso l’ambiente e i produttori locali. La missione dell’azienda è chiara: portare nelle case degli italiani prodotti freschi e di qualità, sostenendo al contempo l’economia locale. Con l’ingresso su Amazon, Cortilia non solo amplia la propria visibilità, ma rafforza anche la propria missione di promuovere un consumo responsabile e consapevole. La sinergia con Amazon rappresenta un’opportunità per raggiungere un pubblico più vasto, senza compromettere i valori che hanno guidato l’azienda fin dalla sua fondazione.