Bensone modenese: la ricetta perfetta per un dolce irresistibile

Sei pronto per un viaggio nel cuore della tradizione culinaria modenese? Oggi ti svelerò la ricetta del Bensone, un dolce che conquisterà il tuo palato con la sua semplicità e bontà. E la cosa sorprendente? Puoi prepararlo con pochi ingredienti e in poco tempo! Ma prima di immergerci nella preparazione, ti sei mai chiesto quale sia il segreto di un dolce che racchiude così tanta storia? Scopriamo insieme come realizzare questa prelibatezza.

Ingredienti essenziali per un Bensone perfetto

La ricetta del Bensone modenese si basa su proporzioni semplici, il che la rende accessibile a tutti. Ecco cosa ti servirà:

500 g di farina debole

200 g di zucchero

100 g di burro morbido (o strutto, se vuoi seguire la tradizione)

(o strutto, se vuoi seguire la tradizione) 2 uova intere

1 bustina di lievito per dolci (o 8 g di cremor tartaro + 4 g di bicarbonato)

(o 8 g di cremor tartaro + 4 g di bicarbonato) Scorza grattugiata di limone o arancia, o pasta d’arancia per un tocco di profumo

Latte q.b. per ammorbidire l’impasto

Granella di zucchero q.b. o zucchero semolato per decorare

Questi ingredienti, combinati con un po’ di amore e pazienza, daranno vita a un dolce che parla di tradizione e convivialità. Sei pronto a passare alla preparazione?

La preparazione: un dolce semplice e gustoso

Iniziamo! Per preparare il Bensone, puoi scegliere se impastare a mano o utilizzare una planetaria. In entrambi i casi, il risultato sarà incredibile. Unisci farina, zucchero e burro, amalgamando bene. Aggiungi le uova e il lievito, e infine la scorza di limone o arancia. A questo punto, aggiungi un po’ di latte per ottenere un impasto morbido e lavorabile.

Dopo aver preparato l’impasto, rovescialo su un piano infarinato e schiaccialo con le mani. Usa un mattarello per stenderlo fino a ottenere uno spessore di circa un centimetro. Ma se desideri un Bensone farcito, ora è il momento di aggiungere la confettura rustica conosciuta come Savor, preparata con mosto cotto, mele e spezie. Non è fantastico come un composto semplice possa trasformarsi in un capolavoro?

Una volta steso l’impasto, piegalo su se stesso, chiudendo bene i bordi. Metti il dolce in una teglia capovolta e spennella la superficie con un po’ di latte. Aggiungi abbondante zucchero semolato per ottenere una crosticina croccante durante la cottura. Cuoci in forno statico a 170°C per 35-40 minuti e preparati a lasciarti avvolgere dal profumo che riempirà la tua cucina! Chi può resistere a una fragranza del genere?

Servire e conservare il tuo Bensone

Una volta cotto, lascia raffreddare il Bensone e taglialo a fette spesse. Se vuoi seguire la tradizione, puoi inzupparlo nel lambrusco per un’esplosione di sapori! Questo dolce, semplice o farcito, si conserva bene per diversi giorni. È consigliabile tenerlo in un contenitore non ermetico o avvolto in un canovaccio pulito, per evitare che si ammorbidisca troppo.

Il Bensone modenese non è solo un dolce; è un simbolo di convivialità e tradizione, perfetto per le occasioni speciali o per coccolare chi ami. Non perdere l’occasione di provarlo: la sua bontà ti conquisterà al primo assaggio! Condividi questa ricetta con i tuoi amici e preparate insieme un dolce che parla di storia e passione! Chi non vorrebbe un pezzo di storia nella propria cucina? 🍰