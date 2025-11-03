Biscotti al Cocco e Limone: Ricetta Facile e Senza Latte per Dolcetti Irresistibili

Scopri la ricetta semplice e veloce per preparare deliziosi biscotti al cocco e limone, un dolce ideale per ogni occasione e perfetto per accompagnare le tue pause caffè o per sorprendere gli amici.

I biscotti al cocco e limone rappresentano una gustosa alternativa per chi desidera un dolce senza latte. Con il loro profumo avvolgente e la consistenza friabile, sono ideali per accompagnare il tè o il caffè durante la merenda. Questa ricetta semplice consente di preparare biscotti apprezzati da tutti, grandi e piccini, e richiede ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti necessari per la preparazione

Prima di iniziare a cucinare, è fondamentale raccogliere tutti gli ingredienti. Per realizzare questi biscotti servono:

150g di farina di cocco

100g di farina 00

100g di zucchero

2 uova

una scorza di limone grattugiata

un pizzico di sale

1 cucchiaino di lievito per dolci

zucchero a velo per spolverare

Questi ingredienti combinati daranno vita a biscotti dal sapore unico e rinfrescante. La farina di cocco conferisce un aroma esotico, mentre il limone aggiunge una nota di freschezza che bilancia perfettamente il dolce.

Procedimento per la preparazione dei biscotti

Per iniziare la preparazione dei biscotti, seguire questi semplici passaggi. In una ciotola capiente, unire la farina di cocco, la farina 00, lo zucchero, il lievito e il sale. Mescolare accuratamente per amalgamare gli ingredienti secchi.

Incorporazione delle uova e aromatizzazione

A questo punto, battere le uova in un’altra ciotola e aggiungerle al composto di farine. Inserire anche la scorza di limone grattugiata e amalgamare il tutto fino a ottenere un impasto omogeneo. L’impasto sarà un po’ appiccicoso, ma è normale.

Formazione e cottura dei biscotti

Per dare forma ai biscotti, utilizzare due cucchiai per prelevare porzioni di impasto e formare delle palline. Disporle su una teglia rivestita di carta da forno, lasciando un po’ di spazio tra di loro per permettere la lievitazione in cottura. Prima di infornare, è possibile spolverare un po’ di zucchero a velo sulla superficie per un tocco di dolcezza in più.

Tempi di cottura e raffreddamento

Preriscaldare il forno a 180°C e infornare i biscotti per circa 15-20 minuti, fino a quando non saranno dorati ai bordi. Una volta cotti, lasciarli raffreddare sulla teglia per alcuni minuti prima di trasferirli su una gratella. Questo passaggio è fondamentale per garantire che i biscotti mantengano la loro consistenza croccante.

Un dolce da condividere

I biscotti al cocco e limone sono pronti per essere gustati. Queste delizie sono perfette per una merenda leggera, un dolce dopo pasto o anche come regalo per amici e familiari. La loro semplicità e bontà conquisteranno sicuramente il palato di tutti.