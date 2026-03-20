Bonet piemontese: ricetta tradizionale con amaretti e caramello

Il bonet piemontese è un classico che unisce semplicità degli ingredienti e carattere del gusto. Nato tra cucine domestiche e tavole di trattoria, questo dolce al cucchiaio mette insieme cacao, amaretti, latte e spesso uova, il tutto abbracciato da uno strato di caramello. Ogni famiglia ha la sua versione: c’è chi lo prepara in stampo unico e chi in monoporzioni, chi aggiunge panna per maggiore morbidezza e chi preferisce una consistenza più compatta. In questo articolo raccontiamo una versione tramandata in famiglia, le alternative note nel Piemonte e i consigli tecnici per cuocere e conservare al meglio il dolce.

Oltre alla ricetta, il bonet porta con sé discussioni gustose: alcune scuole di pensiero contestano l’uso delle uova, altre lo considerano indispensabile. Un pasticciere piemontese della tradizione spiega che le uova fungono da legante naturale, dando struttura senza addensanti industriali, mentre chi elimina le uova adatta la ricetta per esigenze alimentari o reinterpretazioni moderne. Qui troverai sia la versione familiare completa di ingredienti sia le alternative consigliate da professionisti, con le indicazioni di cottura e raffreddamento per ottenere la tipica texture liscia e leggermente setosa del bonet.

La versione di famiglia: ingredienti e preparazione

La ricetta che arriva dalla mia famiglia rappresenta un esempio concreto di come un bonet possa diventare un segno d’affetto. Per circa 6 persone si impiegano: 8 uova, 750 ml di latte intero, 250 ml di panna da dolci, 150 g di amaretti, 200 g di zucchero, 70 g di cacao amaro, la polpa di una bacca di vaniglia, qualche tazzina di caffè e un bicchierino di liquore all’amaretto; per il caramello: 100 g di zucchero. Si prepara prima il caramello sciogliendo lo zucchero fino a un colore ambrato e rivestendo il fondo dello stampo, poi si porta a bollore latte e panna con la vaniglia. Le uova si mescolano con lo zucchero; si aggiungono caffè, cacao e amaretti tritati, quindi il latte tiepido. L’impasto va versato nello stampo caramellato.

Note su porzioni e conservazione

La versione casalinga si presta a essere fatta in uno stampo unico o in pirottini monoporzioni, comodi da congelare singolarmente. Molte famiglie tengono nel congelatore qualche porzione pronta: è un vero piccolo tesoro domestico che si scongela rapidamente. Dopo la cottura e il raffreddamento a temperatura ambiente è consigliabile riporre il bonet in frigorifero per almeno alcune ore, meglio tutta la notte, affinché il caramello si stabilizzi e la fetta si compatti al punto giusto per essere sformata senza rompersi.

Varianti tradizionali e il dibattito sulle uova

La versione tradizionale, diffusa nelle pasticcerie piemontesi, spesso prevede quantità diverse: ad esempio alcune ricette usano 4 uova, 500 ml di latte, 100 g di amaretti e circa 40-70 g di cacao a seconda dell’intensità desiderata. Il confronto tra chi elimina le uova e chi le ritiene imprescindibili è ricorrente: i pasticceri storici affermano che senza uova la consistenza sarebbe troppo morbida e occorrerebbe ricorrere a gelificanti come la gelatina, cambiando la natura stessa del bonet. In pratica, la presenza delle uova è vista da molti come parte dell’identità del dolce.

Consigli del pasticciere per una buona riuscita

I professionisti suggeriscono tre accorgimenti: scaldare latte e panna per sciogliere bene gli zuccheri e amalgamare gli aromi; non affrettare la cottura per evitare che la superficie indurisca lasciando il centro troppo morbido; preparare il bonet con un giorno di anticipo per stabilizzare sapori e texture. Le temperature di cottura variano: alcune versioni domestiche riportano una cottura a bagnomaria a 250 °C per circa un’ora, mentre le ricette tradizionali più diffuse indicano 180 °C per 50-60 minuti oppure cotture a vapore a 90 °C per chi dispone di forni specifici. Controllare con uno stecchino è sempre utile: deve uscire quasi asciutto.

Perché provarlo e piccoli tocchi finali

Il bonet è un dolce che sintetizza convivialità e semplicità: il contrasto tra l’amaro del cacao e la dolcezza degli amaretti, unito al sottile gusto del caramello, lo rende memorabile. Alcune famiglie aggiungono panna montata al momento di servire, altri preferiscono amaretti sbriciolati in superficie o qualche pezzo di marron glacé per una nota più elegante. Sperimentare con le proporzioni di cacao e zucchero permette di bilanciare amarezza e dolcezza secondo il proprio gusto, mantenendo però i tratti che fanno del bonet un piccolo tesoro della tradizione piemontese.