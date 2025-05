Origini del cacciucco

Il cacciucco è una zuppa di pesce che affonda le sue radici nella tradizione culinaria di Livorno, una città portuale della Toscana. La sua storia risale a secoli fa e si intreccia con leggende affascinanti. Si narra che il nome derivi dalla parola turca küçük, che significa ‘piccolo’, in riferimento ai pesci utilizzati nella preparazione del piatto. Secondo una delle storie più popolari, un giovane pescatore turco, giunto a Livorno nel Seicento, chiedeva ai mercati i pesci rimasti invenduti per cucinare la zuppa che aveva appreso dalla madre a Smirne.

Un’altra versione racconta che il cacciucco sia stato inventato dal guardiano del Fanale, il faro del porto, che non poteva friggere il pesce per riservare l’olio alla lanterna. Indipendentemente dalla sua origine, il cacciucco rappresenta un esempio di cucina antispreco, dove la lunga cottura esalta i sapori anche dei pesci meno pregiati.

La ricetta tradizionale

Alla fine dell’Ottocento, il famoso gastronomo Pellegrino Artusi ha incluso la ricetta del cacciucco nel suo celebre libro La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, dando così una forma scritta a questa tradizione. Oggi, grazie alla ProLoco di Livorno, esiste una ricetta certificata che specifica gli ingredienti e le modalità di preparazione. Il cacciucco è stato riconosciuto ufficialmente come uno dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Toscana, un patrimonio culturale da preservare.

La preparazione del cacciucco richiede diversi tipi di pesce, tra cui tracina, pesce prete, scorfano e gallinella, oltre a molluschi come polpo e seppie. La ricetta prevede una cottura lenta, che permette di amalgamare i sapori e ottenere un piatto ricco e saporito. Tradizionalmente, il cacciucco viene servito con fette di pane abbrustolito, insaporito con aglio, che assorbe il brodo ricco e aromatico.

Un piatto da gustare con vino rosso

Il cacciucco non è solo un piatto da gustare, ma un vero e proprio simbolo di Livorno. Viene tradizionalmente accompagnato da un buon vino rosso, preferibilmente giovane, che ne esalta i sapori. Questo piatto è un invito a scoprire la cultura gastronomica toscana e a vivere un’esperienza culinaria unica. Che si tratti di una cena in famiglia o di un pranzo con amici, il cacciucco è sempre una scelta vincente per chi desidera assaporare la tradizione e la storia di Livorno.