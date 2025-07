Calamari ripieni alla pescarese: la ricetta che conquisterà il tuo pranzo della domenica

Non crederai mai a quanto sia semplice preparare i calamari ripieni alla pescarese! Scopri la ricetta di uno chef stellato e porta in tavola un pezzo di Abruzzo.

Immagina di essere seduto a tavola, circondato dalla tua famiglia e dai tuoi amici, mentre il profumo del mare ti avvolge. È domenica e, per rendere il pranzo indimenticabile, hai deciso di preparare un piatto tipico dell’Abruzzo: i calamari ripieni alla pescarese. Questa ricetta, che celebra la freschezza degli ingredienti locali, è un vero e proprio capolavoro della tradizione culinaria italiana. Lo chef Mario Di Giovanni, un giovane talento della cucina abruzzese, ci guiderà passo passo nella preparazione di questo piatto delizioso. Non crederai mai a quanto sia semplice e gustoso!

Chi è Mario Di Giovanni?

Mario Di Giovanni è un nome che rimbalza tra i migliori ristoranti d’Italia. Nato a Pescara nel 1988, in una famiglia di pescatori, ha sempre avuto un legame profondo con il mare e i suoi frutti. Dopo aver completato la sua formazione all’Accademia di Niko Romito, ha affinato le sue abilità in ristoranti di prestigio, accumulando esperienze che lo hanno portato a ricevere riconoscimenti significativi. Oggi è lo chef del Castello di Semivicoli, dove combina la sua passione per la cucina con l’amore per la terra abruzzese. La sua filosofia? Una cucina «senza fronzoli, pura e diretta» che valorizza ingredienti freschi e genuini. Ma cosa rende i suoi calamari ripieni così speciali? La risposta sta nella combinazione di sapori e nella freschezza dei prodotti utilizzati. Non è solo una ricetta, è un vero e proprio viaggio nei sapori dell’Abruzzo.

Ingredienti per i calamari ripieni alla pescarese

Per preparare questo piatto per 4 persone, avrai bisogno di:

400 g di calamari 300 g di pomodorini 150 g di pane raffermo 20 g di capperi 6 acciughe 1 spicchio d’aglio Olio extravergine d’oliva

Prima di iniziare, assicurati di avere tutti gli ingredienti freschi, perché la qualità è fondamentale per il successo del piatto. Sei pronto a scoprire i segreti di questa ricetta?

I passi per un successo assicurato

Iniziamo! Per prima cosa, puliamo i calamari: rimuoviamo le interiora e la penna centrale, sciacquandoli poi in acqua salata. Nel frattempo, tagliamo a metà i pomodorini e mettiamo a bagno la mollica di pane raffermo in acqua salata fino a quando non diventa morbida. Strizziamo bene il pane e lo mescoliamo con pomodorini, capperi, acciughe e abbondante basilico fresco. Il vero segreto del cuoco? Riempire i calamari con questo mix saporito e chiuderli con degli stecchini. Poi, in una padella con olio caldo, facciamo rosolare l’aglio e sciogliere le acciughe, per poi aggiungere i pomodorini e il resto degli ingredienti. I calamari andranno cotti a fiamma bassa, girandoli a metà cottura. Ricorda: se il sugo risulta troppo denso, basta un po’ di brodo di pesce o acqua salata per rimediare!

Il risultato? Un piatto che profuma di mare e di tradizione, perfetto per stupire i tuoi ospiti e lasciarli a bocca aperta. E non dimenticare, la numero 4 della preparazione ti sorprenderà! Sei pronto a portare un pezzo di Abruzzo sulla tua tavola? 🍽️✨