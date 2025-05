Scopri come preparare un piatto di pesce fresco e saporito per stupire i tuoi ospiti.

Ingredienti e preparazione

Il calamaro con pancetta croccante e crema di piselli è un piatto che unisce freschezza e sapore, perfetto per le cene estive. Gli ingredienti principali sono calamari freschi, pancetta e piselli, che insieme creano un’esplosione di gusto. Per preparare questo secondo piatto, inizia incidendo le sacche dei calamari con un coltellino, facendo dei tagli sia longitudinali che orizzontali. Questo passaggio è fondamentale per garantire una cottura uniforme e una presentazione accattivante.

Preparazione della crema di piselli

Per la crema di piselli, sbollenta i legumi in acqua salata per circa due minuti. Una volta scolati, frullali insieme a un po’ di menta fresca, che aggiungerà un tocco aromatico al piatto. Dopo aver frullato, passa la crema al setaccio per ottenere una consistenza liscia e vellutata. Questa crema non solo arricchisce il piatto, ma offre anche un contrasto di colori che rende il tutto ancora più invitante.

Cottura dei calamari e della pancetta

Per cuocere i calamari, scalda una padella antiaderente con un filo d’olio e cuoci le sacche per circa tre minuti per lato, iniziando dalla parte incisa. Non dimenticare di cuocere anche i tentacoli, che sono altrettanto gustosi. Nel frattempo, per la pancetta croccante, puoi utilizzare il microonde: basta disporre le fette su un piatto e cuocerle alla massima potenza per tre minuti. Questo metodo permette di ottenere una pancetta perfettamente abbrustolita e croccante senza troppa fatica.

Assemblaggio del piatto

Una volta che tutti gli elementi sono pronti, è il momento di assemblare il piatto. Inizia disponendo un letto di crema di piselli sul fondo del piatto, poi aggiungi i calamari e le fette di pancetta croccante. Per un tocco finale, puoi decorare con delle cialde al nero di seppia, preparate in precedenza mescolando farina, acqua e nero di seppia. Cuocile in una padella antiaderente fino a ottenere delle cialde croccanti e leggere. Questo piatto non solo è delizioso, ma anche visivamente accattivante, perfetto per sorprendere i tuoi ospiti durante una cena estiva.