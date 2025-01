Tra gli antipasti sfiziosi ci sono le duchesse di zucca, da provare anche come contorno. Il risultato della ricetta facile e veloce sono dei bocconcini dal colore arancione, dal gusto saporito dall’accento leggermente dolciastro. Scopri la ricetta.

Duchesse di zucca: la ricetta degli antipasti

Per le duchesse di zucca, perfetti antipasti anche per Natale, si usa la purea di zucca a cui si aggiungono burro, formaggio, uova e sale. Poi si mette l’impasto nella sac à poche e si formano dei piccoli ciuffi pronti da cuocere in forno. Scopri la ricetta.

Ingredienti

600 gr di zucca (preferibilmente delica o mantovana)

1 tuorlo

60 gr di burro fuso

50 gr di parmigiano (oppure grana)

2 pizzichi di sale

1 pizzico di noce moscata

pepe se volete.

Procedimento

Prima di tutto, cuocete la zucca nel forno, in modo da farla venire più asciutta. Potete anche lasciarla con tutta la buccia, una volta cotta per circa 30 minuti a 180° la eliminerete via velocemente.

Poi frullate la polpa di zucca in un minipimer insieme al parmigiano in modo da ottenere una purea liscia. Infine aggiungete all’impasto di zucca il burro fuso, il sale, la noce moscata e il pepe. A questo punto assaggiate e valutate in base al tipo di zucca utilizzata se necessita di un altro pizzico di sale. Solo infine aggiungete il tuorlo.

Trasferite l’impasto in una sac à poche con una bocchetta a stella larga. Foderate con una carta da forno una teglia, facendo aderire bene il foglio con burro oppure acqua in modo che resti ben fermo.

Infine spruzzate dei ciuffi di impasto dal diametro di 5/6 cm ad una distanza più o meno di 3 cm. Cuocete in forno statico ben caldo a 180° per circa 15 minuti nella parte centrale, poi azionate il grill e fate dorare per 3 minuti finché le punte non risultano colorite! Sfornate e una volta non troppo calde le servite ad amici e parenti!

Consigli

Se volete provare a fare le duchesse di zucca per le feste di Natale o per Capodanno, potete anche preparale con anticipo e scaldarle poco al momento, pur essendo ottime anche fredde.