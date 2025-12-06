Canestrelli: scopri la ricetta tradizionale ligure da non perdere

I canestrelli liguri sono deliziosi dolcetti che rappresentano un autentico simbolo della tradizione della pasticceria italiana. Questi biscotti, caratterizzati da una consistenza friabile e un sapore avvolgente, sono perfetti per ogni occasione. Scopri il gusto unico dei canestrelli liguri e lasciati conquistare dalla loro dolcezza inconfondibile.

Benvenuti a tutti gli appassionati della cucina tradizionale. Questo articolo si concentra sulla preparazione di uno dei dolci più amati della Liguria: i canestrelli. Questi biscotti, caratterizzati da una forma a margherita e una consistenza friabile, sono un simbolo della pasticceria ligure e rappresentano un dolce ideale per le occasioni festive.

La loro storia è affascinante e affonda le radici in un passato lontano, risalente al tardo medioevo. I canestrelli erano considerati dolci aristocratici, preparati in occasioni speciali come matrimoni e feste religiose. Oggi, grazie alla semplicità degli ingredienti, sono diventati un classico per tutte le famiglie.

Origini e varianti regionali

La disputa sulla paternità dei canestrelli coinvolge principalmente le regioni del Piemonte e della Liguria. Entrambe le regioni vantano varianti di questa delizia. Mentre la ricetta tradizionale piemontese prevede l’uso di tuorli sodi, in Liguria, in particolare nella zona di Genova, è comune utilizzare uova fresche, spesso solo i tuorli. Questo conferisce un sapore e una consistenza unici, rendendo i canestrelli liguri particolarmente apprezzati.

Ingredienti fondamentali

Preparare i canestrelli è un processo semplice e veloce. Gli ingredienti principali comprendono farina, burro, zucchero, tuorli d’uovo e aromi come buccia di limone e vaniglia. La combinazione di questi elementi dà vita a un impasto friabile e burroso, perfetto per essere modellato e cotto. La presenza del burro è cruciale, poiché conferisce ai biscotti quella nota di cremosità che li rende così speciali.

Preparazione dei canestrelli

Iniziamo con la preparazione. In una ciotola capiente, mescolare la farina con il burro a cubetti, la buccia di limone grattugiata, la vanillina e un pizzico di sale. Lavorare il composto con le mani fino a ottenere una consistenza simile alla sabbia. Successivamente, aggiungere lo zucchero e i tuorli d’uovo, continuando a lavorare l’impasto fino a quando sarà omogeneo.

Una volta ottenuto un panetto ben amalgamato, schiacciarlo leggermente, avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare in frigorifero per circa trenta minuti. Questo passaggio è fondamentale per consentire ai biscotti di mantenere la forma durante la cottura.

Cottura e presentazione

Dopo il riposo, stendere l’impasto su un piano di lavoro infarinato, fino a ottenere uno spessore di circa un centimetro. Utilizzare un tagliabiscotti a forma di fiore per ricavare i propri canestrelli, ricordando di praticare un foro al centro di ciascun biscotto. Cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, fino a quando i biscotti non saranno leggermente dorati.

Una volta cotti, lasciarli raffreddare e spolverizzarli generosamente con zucchero a velo. I canestrelli sono perfetti da servire con tè o caffè, e la loro fragranza conquisterà chiunque li assaggi.

Varianti e suggerimenti

Oltre alla ricetta classica, esistono diverse varianti dei canestrelli. Si può provare a prepararli con aggiunta di cacao per un sapore più intenso o arricchirli con pezzetti di cioccolato fondente. Le possibilità sono molteplici e ogni famiglia ha la propria interpretazione, rendendo questo dolce ancora più speciale.

I canestrelli non sono solo un dolce da gustare, ma anche un ottimo regalo fatto in casa per le festività. Confezionati in una bella scatola, saranno un pensiero gradito per amici e parenti.