Cenci toscani: la ricetta perfetta per Carnevale

Quando si parla di Carnevale, uno dei dolci che non può assolutamente mancare sulle tavole toscane è senza dubbio il cencio, noto anche come straccio. Questi gustosi rettangoli di pasta dolce fritta, cosparsi di zucchero a velo, sono il simbolo di una tradizione che si tramanda da generazioni. Sei pronto a scoprire come realizzare questi deliziosi dolcetti a casa tua? Segui la ricetta e preparati a stupire i tuoi amici e familiari!

1. Ingredienti necessari per i cenci

Per preparare i cenci avrai bisogno di pochi ingredienti base, ma il risultato finale sarà incredibile! Ecco cosa ti serve:

300 grammi di farina 00

2 uova

50 grammi di zucchero

30 ml di vino bianco (o grappa)

1 pizzico di sale

Olio per friggere

Zucchero a velo per guarnire

La combinazione di questi ingredienti ti permetterà di ottenere dei cenci croccanti e leggeri, perfetti per ogni festa!

2. Preparazione dei cenci: il passo dopo passo

La preparazione dei cenci è piuttosto semplice, ma richiede un po’ di attenzione per ottenere la giusta consistenza e croccantezza. Ecco come procedere:

Inizia setacciando la farina in una ciotola, poi aggiungi lo zucchero e il pizzico di sale. Fai un buco al centro della farina e aggiungi le uova e il vino. Mescola bene fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo. Una volta pronto, lascia riposare l’impasto per circa 30 minuti, coperto da un canovaccio. Dopo il riposo, stendi l’impasto con un mattarello fino a raggiungere uno spessore di circa 2 mm. Taglia l’impasto in rettangoli o forme a piacere e fai un’incisione al centro di ciascuno. Scalda l’olio in una padella e friggili fino a doratura. Scolali su carta assorbente e, mentre sono ancora caldi, cospargili di zucchero a velo.

Il profumo che si sprigiona mentre friggi i cenci è irresistibile e ti farà sentire subito in clima di festa!

3. Curiosità sui cenci e il Carnevale toscano

I cenci non sono solo un dolce, ma rappresentano parte integrante della cultura gastronomica toscana. Come molti dolci di Carnevale, anche i cenci hanno una storia affascinante. In passato, si dice che venissero preparati per festeggiare l’arrivo della primavera, un modo per celebrare la rinascita e la gioia.

Un altro aspetto interessante è che la forma dei cenci ricorda quella degli stracci, da cui prendono il nome. Ogni famiglia ha la propria ricetta, e spesso ci sono piccole variazioni, come l’aggiunta di aromi come scorza di limone o cannella, che possono dare un tocco unico e personale ai dolcetti.

Non c’è dubbio che i cenci siano un simbolo di convivialità e festa, perfetti per essere condivisi durante le celebrazioni. E tu, come li preparerai? Non dimenticare di sperimentare e aggiungere il tuo tocco speciale!