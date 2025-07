Ciaudella: il segreto della panzanella abruzzese da provare subito

Se sei alla ricerca di un piatto estivo che racchiuda i sapori autentici della tradizione abruzzese, preparati a innamorarti della ciaudella! Questo piatto, simile alla più nota panzanella, è un omaggio alla semplicità e alla freschezza degli ingredienti. Realizzata con pane raffermo e ortaggi di stagione, la ciaudella è una vera e propria esplosione di sapori che non puoi assolutamente perdere!

Il segreto della ciaudella: ingredienti freschi e ricordi d’estate

Immagina di trovarti in un orto assolato della costa abruzzese, circondato da piante di pomodoro, basilico e verdure di ogni tipo. Qui, lo chef pescarese Mario Di Giovanni ci guida nella preparazione della ciaudella, un piatto che parla di storia e tradizione. Utilizzando ingredienti freschi come i pomodori cuore di bue, cipollotti e peperone verde, ogni boccone è un tuffo nei ricordi dell’estate. Ma cosa rende veramente speciale questa ricetta?

Mario, nato in una famiglia di pescatori, ha dedicato la sua vita alla cucina, affinando la sua arte presso l’Accademia di Niko Romito. Oggi, chef del Castello di Semivicoli, combina l’amore per la sua terra con tecniche culinarie moderne, creando piatti che esaltano la materia prima senza fronzoli. “Lascio comandare l’orto,” dice, e noi non possiamo che essere d’accordo! Non credi anche tu che la qualità degli ingredienti faccia la differenza?

Come preparare la ciaudella: la ricetta passo dopo passo

Se sei curioso di scoprire come realizzare questa delizia, ecco la ricetta completa per stupire i tuoi ospiti:

Inizia versando 2 bicchieri di acqua fredda in una ciotola, aggiungi una presa di sale e 1 cucchiaio di aceto. Preleva solo la mollica del pane e immergila nella miscela finché non si ammorbidisce. Strizzala delicatamente per eliminare l’acqua in eccesso. Incidi una croce sulla buccia dei pomodori e sbollentali per 10 secondi, quindi trasferiscili in acqua fredda. Dopo averli pelati, tagliali a pezzi e separa la polpa dai semi. Taglia a losanghe il sedano e a listerelle il peperone verde e il cipollotto. Riunisci tutti gli ingredienti in una ciotola, aggiungendo 5-6 foglie di basilico spezzettate. Mescola i semi dei pomodori con aceto, olio e sale, e unisci il tutto al composto di pane e verdure. Lascia riposare in frigo per un’ora e servi freddo.

La preparazione richiede circa 40 minuti, più un’ora di riposo, ma il risultato finale è un piatto che conquisterà tutti! E non dimenticare: la numero 4 della ricetta ti sconvolgerà!

Perché non puoi perderti la ciaudella

La ciaudella non è solo un piatto, è un’esperienza sensoriale. Ogni morso è un viaggio tra i sapori freschi dell’estate e la tradizione culinaria abruzzese. E se pensi che sia solo un’altra insalata, preparati a ricrederti: la sua combinazione di ingredienti freschi e il tocco di aceto creano un equilibrio che ti lascerà senza parole. La tua estate non sarà mai più la stessa!

