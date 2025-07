Cinemoda Club: il festival che celebra il legame tra moda e cinema a Milano

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore pulsante di Milano! 🔥 Dal 25 al 27 settembre, durante la Milano Fashion Week, il Cinemoda Club farà il suo debutto, creando un affascinante ponte tra il mondo del cinema e quello della moda. Non si tratta solo di una rassegna cinematografica, ma di un vero e proprio inno alla creatività e all’arte, capace di attrarre anche le nuove generazioni. Ti sei mai chiesto quali storie si celano dietro le pellicole? Quali legami esistono tra artisti e stilisti? Lasciati trasportare in un viaggio sensoriale che celebra la settima arte e tutto ciò che la circonda! 🎬✨

I luoghi storici del Cinemoda Club

Il Cinemoda Club si svolgerà in tre sale cinematografiche iconiche di Milano, ognuna con una propria storia da raccontare. Il Cinema Arlecchino, inaugurato nel 1948 e simbolo di libertà, è un vero gioiello dell’arte moderna, arricchito da opere di artisti famosi. In questa sala, il pubblico potrà vivere un’esperienza cinematografica di alta qualità, immerso in un’atmosfera che non ha eguali. Ti immagini seduto lì, circondato da tanta bellezza?

Ma non è tutto: il Cinema Mexico, un altro protagonista della rassegna, è famoso per la sua programmazione alternativa, che ha fatto la storia del Rocky Horror Picture Show in Italia e all’estero. E infine, il Cinema Palestrina, storica sala d’essai, è il punto di riferimento per il cinema d’autore, sinonimo di cultura e qualità. Ogni sala non è solo un luogo di proiezione, ma un vero e proprio tempio della cultura milanese, dove il cinema e la moda si incontrano in un abbraccio perfetto. Non è affascinante?

Un programma straordinario da non perdere

Curato da Gian Luca Farinelli, noto critico e direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, il programma del Cinemoda Club comprende ben 36 lungometraggi, tra cui capolavori, cult movie e documentari indipendenti. Ogni proiezione sarà preceduta da interviste e approfondimenti da parte di esperti e della redazione di Vogue Italia, che offriranno al pubblico uno sguardo privilegiato sul mondo della moda e del cinema. Ti stai già segnando in agenda?

Ma non finisce qui! La madrina dell’evento, Valeria Golino, ha condiviso la sua passione per il cinema e la moda, sottolineando come entrambe parlino un linguaggio comune di emozioni e trasformazione. La sua partecipazione è un chiaro segno di come il Cinemoda Club non sia solo un evento, ma un movimento culturale che abbraccia il cambiamento e l’innovazione. Non crederai mai a quanto possa essere coinvolgente!

Un’iniziativa che celebra la diversità e la creatività

Cinemoda Club non è solo un festival, ma un’opportunità imperdibile per esplorare la connessione profonda tra moda e cinema. Kering, partner di questo evento, ha sempre sostenuto l’industria cinematografica, evidenziando il potere di queste due discipline nel riflettere e reinterpretare il mondo che ci circonda. Con iniziative come Women In Motion, Kering continua il suo impegno per celebrare i talenti femminili nel panorama cinematografico. Chi non vorrebbe far parte di un tale cambiamento?

Attraverso recensioni, approfondimenti e contenuti esclusivi, Vogue Italia accompagnerà il pubblico in questo viaggio tra il cinema e la moda, facendo vivere un’esperienza unica che va oltre la semplice visione di un film. Non perdere l’occasione di scoprire come il linguaggio dell’abito e quello del cinema si intrecciano in modo indissolubile, creando un dialogo culturale affascinante e innovativo. Sei pronto a tuffarti in questa avventura? 🎉