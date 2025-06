Cocktail ispirati ai politici: la drinklist della Festa de l’Unità

Se pensavi che la politica fosse solo un affare serio, preparati a ricrederti! Alla Festa de l’Unità di Empoli, in corso dal 18 al 25 giugno, la mixology ha trovato un modo originale per rendere omaggio ai protagonisti della scena politica. I Giovani Democratici di Empoli hanno creato una drinklist che non solo farà sorridere, ma offrirà anche un’opportunità unica di riflessione su come la politica possa essere divertente e accessibile. Scopriamo insieme i cocktail che stanno facendo parlare di sé! 🍹

I cocktail che celebrano i politici

Ogni drink della Festa de l’Unità è dedicato a un esponente politico, creando un mix tra politica e divertimento che non può passare inosservato. La birra bionda, simbolo di convivialità, si trasforma in “Birra Brenda” in onore dell’ex sindaca di Empoli, Brenda Barnini, mentre Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, viene celebrato con il fresco “Giani Tonic”. Ma non finisce qui! Non crederai mai a quello che trovi in questa drinklist!

La drinklist include anche riferimenti a figure storiche e nostalgiche della sinistra, come “L’amaro del Che” e il “Gin Lenin”, che giocano con l’immaginario collettivo. Ogni cocktail racconta una storia, e il copywriting scelto è tanto astuto quanto divertente. Ad esempio, il “Sex on the Bonaccini” è un mix di vodka, liquore alla pesca e succo di mirtillo, dedicato al presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, presente per discutere sul ruolo del PD in Europa. Immagina di sorseggiare un drink così mentre chiacchieri con gli amici!

Un’operazione simpatia riuscita

La creatività dei Giovani Democratici di Empoli non si ferma ai nomi dei drink; ogni cocktail è anche un modo per avvicinare la politica alla gente. “Fossi Libre” è il drink dedicato ad Emiliano Fossi, segretario del PD Toscana, mentre il “limoncElly” è un omaggio alla nuova segretaria, Elly Schlein. E non possiamo dimenticare il “Spritzegni”, una dedica al consigliere regionale PD Enrico Sostegni. Ogni sorso diventa così un momento di connessione tra le persone e i loro rappresentanti. Chissà, magari con un drink in mano, la politica ti sembrerà più vicina!

La festa non è solo un raduno di politici, ma un evento che invita i cittadini a partecipare attivamente, anche attraverso il divertimento. I drink, infatti, sono presentati sui social, con immagini che ritraggono i politici in situazioni ludiche che strizzano l’occhio al pubblico. È un modo per rompere il ghiaccio e stimolare il dialogo, anche con chi normalmente potrebbe non avvicinarsi alla politica. Non ti sembra un’idea fantastica?

Un mix di politica e divertimento

In un’epoca in cui la politica sembra spesso divisa e conflittuale, la Festa de l’Unità di Empoli propone un’alternativa: il dialogo e la convivialità attraverso un buon drink. Anche Matteo Salvini ha il suo cocktail, il Negroni, dedicato in un gesto di apertura verso la destra. Questo approccio è un segnale di come la politica possa trovare momenti di sintonia, anche in contesti inaspettati. Non è incredibile pensare che anche i politici possano concedersi un momento di leggerezza?

In definitiva, la drinklist della Festa de l’Unità non è solo una serie di cocktail; è un invito a riflettere su come la politica possa essere vissuta con leggerezza, divertimento e, perché no, un po’ di ironia. Non perdere l’occasione di scoprire questi drink e di unirti alla festa: la politica ha bisogno anche di momenti di svago! E tu, quale drink sceglieresti per brindare alla democrazia?