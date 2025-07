Come le Terme Euganee combattono la criminalità nel turismo

Non crederai mai a come un protocollo possa cambiare il volto del turismo termale. Ecco cosa sta succedendo nelle Terme Euganee!

In un’epoca in cui la sicurezza economica è più cruciale che mai, le Terme Euganee si fanno carico di una responsabilità di grande peso: combattere l’infiltrazione mafiosa nel settore turistico. Con l’aumento degli investimenti e la trasformazione del comparto termale, i sindaci di Padova, Abano e Montegrotto Terme hanno deciso di siglare un protocollo d’intesa per rafforzare la prevenzione antimafia. Ma non si tratta solo di un documento burocratico; è un vero e proprio baluardo contro le infiltrazioni criminali.

Un momento cruciale per il territorio

Il territorio delle Terme Euganee sta vivendo un periodo di crescita senza precedenti. Grazie a investimenti monumentali e a ristrutturazioni significative, il settore turistico alberghiero sta riscoprendo il suo potenziale. Tuttavia, questa rinascita porta con sé anche dei rischi. Secondo Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, la situazione attuale è particolarmente vulnerabile. “La nostra zona è appetibile per gli investitori, ma questo la rende anche un obiettivo per la criminalità organizzata”, spiega Mortandello. Ecco perché il protocollo è così fondamentale: consente di mantenere un alto livello di attenzione e controllo.

Il protocollo coinvolge non solo i comuni, ma anche la Prefettura e le forze dell’ordine, creando un sistema di monitoraggio incrociato per garantire che ogni nuova attività turistica e ogni finanziamento siano esaminati attentamente. I controlli saranno focalizzati su autorizzazioni, subappalti e gare pubbliche, per ridurre al minimo i rischi di infiltrazioni mafiose. Ti sei mai chiesto quanto possa essere importante un simile sistema di sorveglianza per il futuro di una regione?

La legalità come valore fondamentale

“La legalità non è negoziabile”, afferma con fermezza il sindaco Mortandello. Questo protocollo rappresenta un impegno forte e chiaro verso la tutela dell’integrità economica e sociale del territorio. L’idea è quella di costruire un ambiente sicuro e trasparente, dove gli investitori possano sentirsi protetti. In un momento di trasformazione epocale, l’importanza di proteggere il tessuto economico è diventata cruciale. I sindaci sono ben consapevoli che ogni passo falso potrebbe compromettere gli sforzi finora compiuti.

Il monitoraggio è già iniziato e sono previste riunioni periodiche per valutare l’efficacia delle misure adottate. “Dobbiamo essere proattivi e pronti a rivedere le strategie in base alle necessità”, continua Mortandello. Questo approccio dinamico non solo mira a garantire la sicurezza, ma anche a promuovere un’immagine positiva delle Terme Euganee come meta turistica sicura e affidabile. Ti sembra un obiettivo ambizioso? Sicuramente, ma è essenziale per il futuro della regione.

Un esempio da seguire

Questo protocollo rappresenta un esempio illuminante di come le amministrazioni locali possano unirsi per affrontare questioni di grande rilevanza. Le Terme Euganee stanno dimostrando che è possibile combinare sviluppo economico e sicurezza in un contesto turistico. Con il supporto delle istituzioni e l’impegno dei sindaci, la regione sta tracciando la rotta verso un futuro più sicuro e prospero, dimostrando che la legalità e la crescita possono andare di pari passo.

In questo contesto, è fondamentale che anche i cittadini e i turisti siano parte di questa battaglia per la legalità. La protezione del territorio è una responsabilità condivisa e tutti possono contribuire a mantenere alta l’attenzione su questi temi. Concludendo, la sfida è ambiziosa, ma con un protocollo così solido, le Terme Euganee si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Non crederai mai a quello che possono raggiungere insieme, vero?