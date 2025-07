Concertozzo 2025: un evento musicale che unisce divertimento e inclusione sociale

Non crederai mai a cosa ti aspetta al Concertozzo 2025! Due giorni di musica, inclusione e sorprese che cambieranno il tuo modo di vedere la disabilità.

Preparati a vivere un’esperienza unica il 4 e 5 luglio a Bassano del Grappa: il Concertozzo 2025 è alle porte! Questa IV edizione dell’evento, ideata da Elio e le Storie Tese insieme al Trio Medusa, promette di unire musica e impegno sociale in un modo mai visto prima. Soprannominato la Woodstock dell’Inclusione, il Concertozzo 2025 non è solo un festival musicale, ma un vero e proprio manifesto di integrazione e sensibilizzazione. Con la madrina Geppi Cucciari e ospiti d’eccezione come Lillo, Ruggero de I Timidi e Francesca Michielin, questa manifestazione è destinata a lasciare un segno profondo.

Un evento che fa la differenza

Ma cosa rende il Concertozzo così speciale? Non è solo musica: è un esempio lampante di come il divertimento possa sposarsi con la consapevolezza sociale. Quest’anno, la pizzeria PizzAut, gestita da persone autistiche e fondata da Nico Acampora, guiderà l’area food, presentando la nuovissima Pizza Elioelestorietese. Nico, con orgoglio, esprime la sua soddisfazione: “Essere parte di un evento dove la musica incontra il sociale in modo così potente è un grande onore. Ogni piatto servito rappresenta un passo verso una società più inclusiva.”

Ma non finisce qui! Dalle 16.00, diverse associazioni saranno presenti con stand gastronomici e informativi, tra cui il Tortellante, Luna Blu e molte altre. Sarà un’occasione imperdibile per scoprire realtà che sfidano ogni giorno gli stereotipi e lavorano per l’inclusione. Ti immagini di poter assaporare deliziosi piatti mentre sostieni una causa così importante?

Talk e dibattiti per riflettere

Il programma del Concertozzo 2025 è ricco di eventi stimolanti. Alle 18.30 si terrà un talk dal titolo “Protesi solidali: quando il welfare va in stampelle”, con ospiti illustri come Davide “Cesareo” Civaschi e Martina Caironi, atleta paralimpica. Seguirà un dibattito fondamentale sull’importanza del lavoro e delle politiche di inclusione nell’autismo e nella disabilità, con la partecipazione di Elio stesso e di esperti del settore. Non perdere l’opportunità di ascoltare storie che toccano il cuore e che possono trasformare la tua visione della disabilità. Ti sei mai chiesto quanto possa essere potente un dialogo aperto su queste tematiche?

Musica e magia sotto le stelle

La serata culminerà con un concerto straordinario alle 21.00 al Castello degli Ezzelini, dove il Solo d’Archi Ensemble, diretto dal maestro Matteo Fedeli, porterà sul palco la “musica del grande cinema”. Un evento che promette di affascinare e coinvolgere tutti i presenti. E non dimenticare: l’ingresso è libero fino a esaurimento posti! Non vorrai perderti la chance di vivere una serata indimenticabile, vero?

La giornata si chiuderà con una Jam Session Live alle 22.30, un momento di pura magia musicale con ospiti a sorpresa. Preparati a condividere emozioni e a vivere attimi indimenticabili. Non è fantastico sapere che ogni nota suonata contribuirà a un messaggio di inclusione e speranza?

Il Concertozzo 2025 è un’occasione da non perdere: unisciti a noi a Bassano del Grappa per un evento che celebra l’inclusione, la musica e l’arte di vivere insieme. Fai sapere ai tuoi amici che ci sarai anche tu e condividi l’emozione di un festival che fa la differenza! 🎉✨