Ingredienti per le crocchette di baccalà

Per preparare le crocchette di baccalà ai pinoli, avrai bisogno dei seguenti ingredienti:

300 g di baccalà dissalato

100 g di pane raffermo

50 g di grana grattugiato

30 g di pinoli

1 uovo

Olio extravergine d’oliva

Insalata mista per servire

Limone, origano e sale q.b.

Preparazione delle crocchette di baccalà

Inizia la preparazione cuocendo il baccalà a vapore nel Varoma del Bimby. Questo metodo di cottura permette di mantenere intatti i sapori e le proprietà nutritive del pesce. Una volta cotto, lascialo raffreddare e poi frantumalo in un recipiente.

Aggiungi il pane ammollato in acqua e strizzato, il grana grattugiato, i pinoli e l’uovo. Mescola bene il tutto fino a ottenere un composto omogeneo. Se desideri un sapore più intenso, puoi aggiungere uno spicchio d’aglio tritato e un po’ di prezzemolo fresco.

Forma delle palline o dei dischi con il composto e impanali con del pangrattato. A questo punto, puoi scegliere di friggere le crocchette in abbondante olio caldo fino a doratura oppure cuocerle in forno per una versione più leggera.

Servire le crocchette di baccalà

Per servire le crocchette, disponile su un letto di insalata mista fresca. Condisci l’insalata con un’emulsione di olio extravergine d’oliva, limone e origano per un tocco di freschezza. Questo abbinamento non solo alleggerisce il piatto, ma esalta anche il sapore del baccalà e dei pinoli.

Le crocchette possono essere gustate sia calde che fredde, rendendole perfette per un antipasto o un secondo piatto. Inoltre, se desideri prepararle in anticipo, puoi congelarle prima della cottura e friggerle o cuocerle al forno all’occorrenza.

Varianti e suggerimenti

Se vuoi sperimentare, prova a sostituire i pinoli con altre noci o semi, come le nocciole o i semi di girasole, per un sapore diverso. Inoltre, puoi arricchire l’impasto con spezie come il pepe nero o il peperoncino per un tocco piccante.

Questa ricetta è ideale per chi cerca un piatto gustoso ma leggero, perfetto per le cene estive o come antipasto in occasioni speciali. Grazie alla versatilità del Bimby, la preparazione risulta semplice e veloce, permettendoti di ottenere un risultato professionale senza troppa fatica.