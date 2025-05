I formaggi a latte crudo e i rischi per la salute

I formaggi a latte crudo, ovvero quelli prodotti senza pastorizzazione, sono al centro di un acceso dibattito riguardo alla loro sicurezza alimentare. Recentemente, un caso di infezione intestinale in Trentino ha riacceso l’attenzione su questo tema, evidenziando i potenziali pericoli legati al consumo di questi prodotti. Secondo il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria di Trento, l’infezione è stata «probabilmente correlata al consumo di un formaggio prodotto a partire da latte crudo, non pastorizzato». Questo episodio ha portato a un richiamo di prodotti e a raccomandazioni per evitare il consumo di formaggi a latte crudo, specialmente per le persone vulnerabili come bambini, donne in gravidanza e individui con sistemi immunitari compromessi.

Perché i formaggi a latte crudo possono essere pericolosi?

La produzione di formaggi a latte crudo comporta l’assenza di trattamenti termici che eliminano i microrganismi patogeni. Tra i batteri più comuni che possono proliferare in questi formaggi ci sono Escherichia coli, Salmonella e Listeria. Questi patogeni possono provenire dal latte contaminato o da attrezzature e personale non adeguatamente igienizzati. I rischi associati al consumo di formaggi a latte crudo includono intossicazioni alimentari e, nei casi più gravi, complicazioni come la sindrome emolitico-uremica, che può compromettere gravemente la salute.

Chi è a rischio e quali precauzioni adottare

I bambini sono particolarmente vulnerabili a queste infezioni a causa del loro sistema immunitario meno sviluppato. Anche le donne in gravidanza e le persone con condizioni di salute preesistenti dovrebbero evitare il consumo di formaggi a latte crudo. È importante notare che non tutti i formaggi a latte crudo presentano lo stesso livello di rischio. I formaggi freschi e a pasta molle, come le robiole, sono più suscettibili alla proliferazione di batteri patogeni, mentre i formaggi stagionati, come il Parmigiano Reggiano, tendono a essere più sicuri grazie alla riduzione dell’umidità durante il processo di stagionatura.

Legislazione e informazione per il consumatore

Per garantire la sicurezza dei consumatori, è stata proposta una legge che obbliga l’etichettatura dei formaggi a latte crudo, in particolare quelli freschi e di media stagionatura, per avvisare sui rischi per la salute dei bambini. È fondamentale che i consumatori siano informati e consapevoli dei rischi associati al consumo di formaggi a latte crudo. La cottura dei formaggi, ad esempio, elimina i patogeni, rendendo questi prodotti più sicuri per il consumo. Pertanto, è consigliabile utilizzare i formaggi a latte crudo in cucina, dove possono essere cotti, piuttosto che consumarli crudi.