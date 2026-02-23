Tutti i riferimenti ufficiali di Anidra s.r.l. in un unico riepilogo: sede, numeri identificativi, capitale sociale e collegamenti a privacy e condizioni

Riferimenti ufficiali di Anidra s.r.l.

Qui trovi i dati essenziali di Anidra s.r.l. utili per aggiornare registri, contratti o inviare comunicazioni ufficiali. Il riepilogo comprende la sede legale, gli identificativi fiscali e camerali, il capitale sociale e l’indirizzo email dedicato alle pratiche amministrative. Troverai inoltre i collegamenti alle informative su protezione dei dati e all’uso dei cookie.

Sede legale e contatti anagrafici

Anidra s.r.l. è iscritta con sede legale in Corso Massimo D’Azeglio 60/H, Torino (TO). Questo indirizzo va riportato in modo identico in atti, registrazioni e notifiche: è il recapito ufficiale per comunicazioni legali, raccomandate e pratiche amministrative, nonché il riferimento per le verifiche presso la Camera di Commercio.

Dati identificativi

– Codice fiscale / Partita IVA: C.F./P.IVA 04049550041 – REA: TO – 1334731

Questi codici permettono di riconoscere univocamente l’azienda nelle banche dati nazionali e sono necessari per visure camerali, controlli di conformità e procedure amministrative.

Forma giuridica e capitale sociale

Anidra s.r.l. è una società a responsabilità limitata. Il capitale sociale è sottoscritto e versato per € 10.000,00 i.v. Questa informazione, registrata nello statuto e nella visura camerale, è spesso richiesta nelle valutazioni contrattuali e nelle due diligence: offre un’indicazione pratica sulla consistenza patrimoniale dell’impresa.

Per chi stipula contratti o valuta forniture, conoscere la forma giuridica e l’ammontare del capitale aiuta a stimare il livello di rischio e le capacità di adempimento. Anche istituti di credito e partner commerciali consultano questi dati nelle verifiche preliminari.

Contatti per comunicazioni ufficiali

Per pratiche amministrative e richieste formali è disponibile l’indirizzo email: [email protected]. Quando invii documenti o segnalazioni, specifica chiaramente l’oggetto e i dati anagrafici del mittente: questo accelera l’istruttoria e facilita ogni verifica documentale. Allegare copie leggibili dei documenti richiesti riduce i tempi di risposta.

Le comunicazioni inoltrate tramite questa casella saranno gestite secondo le procedure interne dell’azienda e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Documentazione e informative disponibili

Sul sito sono pubblici i principali documenti di riferimento: Privacy Policy, Cookie Policy, Condizioni di utilizzo e Termini di vendita. Questi testi descrivono il trattamento dei dati, le modalità d’uso dei cookie, le responsabilità reciproche con gli utenti e le condizioni applicate alle transazioni.

Si suggerisce di consultare tali documenti prima di avviare rapporti continuativi o transazioni commerciali: sono aggiornati in conformità alla normativa vigente e rimandano ai canali ufficiali per comunicazioni formali o richieste specifiche.

Nota operativa

Il presente riepilogo raccoglie i dati ufficiali essenziali di Anidra s.r.l.: sede legale, codice fiscale/partita IVA, numero REA, capitale sociale e recapito email per le comunicazioni amministrative. Per ottenere copie dei documenti ufficiali o chiarimenti puoi contattare l’indirizzo indicato o consultare le pagine dedicate alle policy sul sito. Una raccolta chiara di questi riferimenti semplifica le verifiche e riduce il rischio di errori nelle pratiche amministrative.