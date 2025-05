Scopri come preparare una cheesecake alle fragole e mascarpone in pochi passaggi.

Ingredienti freschi per un dolce irresistibile

La cheesecake alle fragole e mascarpone è un dolce che conquista al primo assaggio. Per prepararla, avrai bisogno di ingredienti freschi e di alta qualità. Ecco cosa ti serve:

250 g di biscotti digestive

125 g di burro fuso

500 g di mascarpone

200 ml di panna fresca

150 g di zucchero a velo

300 g di fragole fresche

1 limone (succo e scorza)

Gelatina in fogli (opzionale)

Questi ingredienti ti permetteranno di realizzare una cheesecake cremosa e dal sapore avvolgente, perfetta per ogni occasione.

Preparazione della cheesecake

Iniziamo con la preparazione della base. Sbriciola i biscotti digestive e mescolali con il burro fuso. Distribuisci il composto in una tortiera a cerniera, compattando bene con il dorso di un cucchiaio. Metti in frigorifero per almeno 30 minuti per far solidificare la base.

Nel frattempo, in una ciotola, monta la panna fresca e, in un’altra, mescola il mascarpone con lo zucchero a velo, il succo e la scorza di limone. Unisci delicatamente la panna montata al composto di mascarpone, facendo attenzione a non smontare il tutto. Se desideri una consistenza più soda, puoi aggiungere della gelatina precedentemente ammollata in acqua fredda e sciolta in un po’ di acqua calda.

Assemblaggio e decorazione

Versa il composto di mascarpone sulla base di biscotti e livella la superficie con una spatola. Lascia riposare in frigorifero per almeno 4 ore, meglio se tutta la notte. Prima di servire, decora la cheesecake con le fragole fresche, tagliate a metà o intere, e un po’ di zucchero a velo per un tocco di dolcezza in più.

Questa cheesecake è perfetta per le occasioni speciali, ma anche per una merenda in famiglia. La freschezza delle fragole e la cremosità del mascarpone la rendono un dolce irresistibile, capace di conquistare anche i palati più esigenti.