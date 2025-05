Due puntate speciali con Lillo in arrivo su Sky Uno per festeggiare il decimo anniversario.

Il successo di 4 Ristoranti

Il programma 4 Ristoranti, condotto da Alessandro Borghese, è diventato un vero e proprio fenomeno televisivo in Italia. Con il suo mix di gastronomia e intrattenimento, ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. La decima edizione, che ha preso il via da Napoli, ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per continuare a stupire. Ora, per festeggiare il decimo anniversario, sono in arrivo due puntate speciali che promettono di essere imperdibili.

Le puntate speciali con Lillo

Le nuove puntate andranno in onda su Sky Uno il 15 e 22 maggio. Alessandro Borghese ha annunciato con entusiasmo la presenza di un ospite speciale: il comico romano Lillo. La scelta di Lillo non è casuale; il comico, noto per il suo umorismo travolgente, porterà una ventata di freschezza e divertimento al programma. Durante queste puntate, i telespettatori avranno l’opportunità di scoprire le migliori osterie di Roma est, un’area che Lillo conosce molto bene, essendo cresciuto lì.

Un mix di gastronomia e comicità

Le puntate speciali non si limiteranno a presentare i ristoranti, ma offriranno anche momenti di pura comicità. Borghese ha promesso che ci sarà da ridere, e che l’atmosfera sarà leggera e divertente. Nonostante la comicità, l’obiettivo rimane quello di valutare con attenzione ogni aspetto dei ristoranti: dalla location al menu, dal servizio al conto, fino al piatto speciale. Questo mix di gastronomia e intrattenimento è ciò che rende 4 Ristoranti così amato dal pubblico.

Un anniversario da festeggiare

Con due lustri di successi alle spalle, 4 Ristoranti si prepara a festeggiare in grande stile. Le puntate speciali rappresentano un’opportunità per rinnovare l’interesse del pubblico e per celebrare il percorso fatto fino ad ora. Gli appassionati del programma non possono perdere l’occasione di sintonizzarsi e scoprire le novità che Borghese e Lillo hanno in serbo. La promessa è quella di un’esperienza unica, ricca di risate e buon cibo, che renderà queste puntate memorabili.