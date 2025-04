La storia della focaccia di Recco

La focaccia di Recco con formaggio è una delle specialità più rinomate della Liguria, in particolare della riviera di Levante. Questo piatto, che affonda le radici nella tradizione culinaria locale, è tutelato dal Consorzio della focaccia di Recco, che ne garantisce l’autenticità e la qualità. La preparazione di questa focaccia è un vero e proprio rito, che coinvolge ingredienti freschi e tecniche di lavorazione tramandate di generazione in generazione.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare una focaccia di Recco perfetta, è fondamentale scegliere ingredienti di alta qualità. Lo stracchino, un formaggio fresco e cremoso, è l’elemento chiave di questa ricetta. Secondo lo chef Alessandro Cabona, è consigliabile utilizzare uno stracchino di qualche giorno, che, una volta cotto, diventa ancora più saporito e cremoso. La preparazione dell’impasto richiede attenzione: si mescolano farine, acqua, olio e sale, e si lascia riposare in frigorifero per almeno due ore. Questo passaggio è cruciale per ottenere una pasta elastica e sottile.

La cottura: un momento cruciale

La fase di cottura è altrettanto importante. La focaccia deve essere infornata alla massima potenza, alternando modalità statica e ventilata, per garantire una doratura perfetta. Durante la cottura, è consigliabile spennellare la superficie con olio e aggiungere un pizzico di fior di sale, per esaltare ulteriormente i sapori. Il risultato finale è una focaccia croccante all’esterno e morbida all’interno, con un ripieno filante di formaggio che conquista al primo morso.