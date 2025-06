Gnocchi di ricotta: la ricetta veloce con pesto che devi provare

Sei alla ricerca di un piatto che unisca semplicità e gusto? Gli gnocchi di ricotta sono proprio ciò che fa per te! Questi piccoli bocconi di felicità non solo sono facili e veloci da preparare, ma si abbinano perfettamente a un pesto alla trapanese che ti sorprenderà. Preparati a scoprire una versione innovativa di un classico della cucina italiana, grazie ai preziosi consigli dello chef Alessandro Borghese!

Ingredienti: cosa ti serve per una delizia in un’ora

Per preparare questi gnocchi avrai bisogno di pochi ingredienti, ma di qualità. Ecco cosa ti serve:

500 g di ricotta

200 g di farina

100 g di parmigiano grattugiato

2 uova

Sale e pepe q.b.

Per il pesto alla trapanese, invece, ti serviranno:

50 g di mandorle pelate

100 g di pomodorini freschi

50 g di basilico fresco

100 g di olio d’oliva

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

Acqua di cottura degli gnocchi

La preparazione è così semplice che potrai mettere in tavola un piatto gourmet in meno di un’ora! Non è fantastico?

Preparazione: passo dopo passo verso la perfezione

Iniziamo a preparare gli gnocchi! In una ciotola capiente, impasta la ricotta con la farina, le uova, 50 g di parmigiano, sale e pepe. Lavora l’impasto fino a ottenere un composto liscio e omogeneo. A questo punto, forma delle palline piccole, grandi quanto ciliegie. Non dimenticare di infarinare le mani per non far attaccare l’impasto!

Una volta pronti, porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e lessa gli gnocchi per 1-2 minuti, finché non tornano a galla. È il momento della magia!

Mentre gli gnocchi cuociono, prepara il pesto: frulla insieme mandorle, pomodorini, basilico, olio, parmigiano, concentrato di pomodoro e un po’ di acqua di cottura. Otterrai un pesto denso e profumato: perfetto per condire i tuoi gnocchi!

Impiattamento: la presentazione fa la differenza

Una volta scolati, trasferisci gli gnocchi nella padella con il pesto e mescola delicatamente, assicurandoti che siano ben conditi. Per un tocco finale che impressionerà i tuoi ospiti, completa il piatto con mandorle sminuzzate, basilico fresco e qualche pomodoro secco tagliato a striscioline. Il risultato? Un piatto che non solo è un piacere per il palato, ma anche per gli occhi!

Non dimenticare di condividere questa ricetta con i tuoi amici! Chi non vorrebbe sapere come preparare un piatto così delizioso e veloce? Pronto per stupire tutti a tavola? 🍽️🔥