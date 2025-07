Il caffè senza compromessi: Bugan Coffee Lab sbarca a Milano

Se pensi che il caffè sia solo una bevanda, preparati a cambiare idea! Nel cuore pulsante di Milano, il nuovo locale di Bugan Coffee Lab sta per rivoluzionare il tuo modo di vivere questa esperienza quotidiana. Qui non si tratta solo di bere un caffè, ma di immergersi in un mondo di sapori, formazione e passione. Con una proposta audace e senza compromessi, Bugan Coffee Lab si prepara a conquistare anche i palati più esigenti. Scopriamo insieme cosa rende questo posto così speciale!

Un’offerta caffè da competizione

Il terzo punto vendita di Bugan Coffee Lab è situato in via Vigevano 15, a Milano, e si presenta come un vero e proprio tempio dedicato agli amanti dello specialty coffee. Con ben 25 varietà di caffè da provare in sei diverse estrazioni, dai classici espresso al rinfrescante cold brew, le opzioni non mancano mai. Ma attenzione: i prezzi possono arrivare fino a 25 euro a tazza! Questo non è solo un caffè, è un’esperienza. E la numero 4 ti sorprenderà: i caffè sono tostati appositamente per le competizioni a cui il team Bugan partecipa, spesso aggiudicandosi premi e riconoscimenti.

Ogni tazza racconta una storia, e il team di professionisti è pronto a guidarti in questo viaggio sensoriale. “No sugar in my coffee” è il mantra di Bugan, un invito a esplorare le sfumature e i gusti naturali di questa bevanda senza tempo. Vuoi sapere perché? Scoprilo nelle parole di Maurizio Valli: “Ogni sorso è un’esperienza che merita di essere rispettata.”

Un ambiente progettato per ispirare

Il design del locale, curato in ogni dettaglio, è una celebrazione della cultura milanese. Progettato da talentuosi architetti, l’interno è un mix di estetica contemporanea e accoglienza calda. Ma il vero gioiello è il retro del locale, che si affaccia su una tipica corte meneghina, creando un’atmosfera unica per eventi e formazione. Qui, si terranno anche gli allenamenti del team Bugan per i Campionati Italiani, un luogo dove la passione per il caffè si unisce al desiderio di eccellenza.

Ma non finisce qui! Sonia Valli ha in serbo un progetto innovativo: un “coffee omakase” che promette di portare l’esperienza caffè a un livello mai visto prima. Non possiamo ancora svelarvi tutti i dettagli, ma rimanete sintonizzati: le sorprese non mancheranno!

Formazione e cultura del caffè

La missione di Bugan Coffee Lab va oltre la semplice vendita di caffè. Il locale funge da laboratorio di cultura e formazione, grazie all’Academy Bugan, dove i futuri campioni del caffè si preparano per le competizioni internazionali. Qui, si impara a conoscere le varie anime di questa bevanda, scoprendo le storie dietro ogni chicco e ogni miscela.

In questo modo, il team di Bugan non solo prepara caffè straordinari, ma educa anche i clienti a una nuova percezione del caffè, rendendoli parte di un viaggio che va ben oltre il palato. Non c’è dubbio che Bugan Coffee Lab sia destinato a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano esplorare il mondo del caffè in modo autentico e coinvolgente. Sei pronto a vivere questa esperienza?