Il segreto del panino Capricci di mare di Stash a Capri

Non crederai mai a quanto è delizioso il panino Capricci di mare preparato da Stash. Ecco la ricetta che ti farà venire l'acquolina in bocca!

Se sei un amante della buona cucina e della musica italiana, preparati a lasciarti trasportare in un viaggio sensoriale a Capri insieme a Stash, il carismatico leader dei The Kolors. La sua gastronomia, Calamore, è un angolo di paradiso incastonato nella celebre Piazzetta, dove il panino gourmet “Capricci di mare” ha conquistato il cuore e il palato di molti. Ma cosa rende questo panino così speciale? Scopriamolo insieme!

Un panino che racconta una storia

Il panino “Capricci di mare” non è solo un semplice pasto, è un’esperienza gastronomica che racchiude in sé la freschezza del mare e la tradizione culinaria campana. Stash, insieme al suo socio Manuel D’Alessandro, ha creato un menù che celebra i sapori locali, e questo panino è il vero fiore all’occhiello della loro offerta. La sua preparazione è un rituale che coinvolge ingredienti freschissimi e un tocco di creatività, rendendolo il panino più richiesto del locale. Non è solo cibo, è un racconto di passione e dedizione!

Ma non finisce qui! Tra le altre delizie, troviamo anche “La Capresina”, una torta Caprese da passeggio arricchita da una crosta di cioccolato e una golosa ganache al caramello salato, frutto della collaborazione con il famoso pasticcere Sal De Riso. Un vero tripudio di sapori che merita di essere assaporato! Immagina di gustare tutto questo mentre sei circondato dalla bellezza di Capri… meraviglioso, non credi?

La ricetta del panino Capricci di mare

Sei curioso di provare a replicarlo a casa? Ecco la ricetta direttamente da Stash! Questo panino è una sinfonia di ingredienti: carpaccio di polpo, mozzarella, pomodori secchi e cime di rapa. Pronto a scoprire come prepararlo?

1. Inizia aprendo il panino longitudinalmente e tostando leggermente la mollica per un effetto croccante.

2. Farcisci con una fetta di mozzarella fiordilatte, aggiungendo poi pomodorini secchi sott’olio.

3. Prosegui con strati sottili di carpaccio di polpo marinato, condito con olio e granella di pistacchio per un tocco di croccantezza.

4. Aggiungi una forchettata di cime di rapa saltate in olio, aglio e peperoncino, per un’esplosione di sapore.

5. Chiudi il panino e pressalo leggermente per amalgamare i sapori. Servilo con una misticanza aromatizzata con scorzette e succo di agrumi. Il risultato? Un panino che ti lascerà senza parole!

Perché non puoi perderti questa delizia

Il panino “Capricci di mare” non è solo un alimento, è un modo per immergersi nella cultura culinaria di Capri e nella passione di Stash per la gastronomia. Ogni morso racconta una storia di freschezza e creatività, un’esperienza che ogni amante del buon cibo dovrebbe vivere almeno una volta nella vita. E tu, cosa aspetti? Non perdere l’occasione di provare questa prelibatezza!

Condividi questa ricetta con i tuoi amici e preparati a stupirli con le tue abilità culinarie! Chi può resistere a un panino così irresistibile? 🔥✨