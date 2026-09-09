Incidente stradale per Mario Sorrentino: il racconto del personal chef del Napoli

Mario Sorrentino, noto personal chef di calciatori del Napoli e personaggi dello spettacolo, ha subito un grave incidente stradale in Puglia. Ecco il suo racconto e la riflessione sulla vita che ne è scaturita.

Mario Sorrentino, il personal chef di fama internazionale, noto per i suoi servizi a calciatori del Napoli e a personaggi dello spettacolo, ha vissuto un’esperienza che ha cambiato la sua prospettiva sulla vita. Durante un viaggio di lavoro in Puglia il giovane chef originario di Torre del Greco è stato coinvolto in un grave incidente stradale che lo ha costretto a trascorrere oltre dodici ore in pronto soccorso.

L’incidente, avvenuto il 9 settembre 2026 ha visto l’auto di Sorrentino completamente distrutta. Il giovane, che si trovava in Puglia per un evento lavorativo, stava semplicemente andando a comprare degli ingredienti quando tutto è accaduto. Le immagini dell’auto blu, con gli airbag esplosi, e la foto di Sorrentino con il collare cervicale insieme al certificato del pronto soccorso che indica un triage d’urgenza sono state condivise sui social, suscitando preoccupazione tra i suoi follower.

Un momento di riflessione in ospedale

Le ore trascorse in ospedale hanno portato Sorrentino a una profonda riflessione sulla vita e sulle priorità. In un lungo post sui social, il chef ha condiviso i suoi pensieri, sottolineando l’importanza di vivere con pienezza e di saper bilanciare lavoro e benessere personale.

“Vorrei condividere con voi questo pensiero, senza alcun tipo di presunzione o volontà di insegnare qualcosa a qualcuno, ma semplicemente come riflessione personale”, ha scritto Sorrentino. “Ieri, intorno alle 10:40 del mattino, ho avuto un gravissimo incidente. Era una mattinata ‘normale’ di lavoro, in Puglia, dove mi trovavo per un evento. Dovevo semplicemente andare a comprare degli ingredienti che avevo dimenticato. In una frazione di secondo, tutti i miei programmi sono cambiati.”

Il giovane chef ha raccontato di aver passato più di dodici ore in una sala di pronto soccorso, un’esperienza che lo ha portato a riflettere su come gestiamo il nostro tempo. “Ero lì per lavoro, per l’ennesima volta. Come faccio spesso, avevo messo una responsabilità davanti al mio piacere, al mio tempo, a me stesso”, ha aggiunto.

Un messaggio di gratitudine e consapevolezza

Sorrentino ha espresso gratitudine per essere uscito illeso dall’incidente e ha invitato i suoi follower a vivere la vita con consapevolezza. “Oggi sono semplicemente grato alla vita. Grato di essere qui, illeso, a scrivere queste parole. E aggiungo…CHE CULO! Vorrei solo dirvi di vivere la vostra vita. Di viverla con pienezza, con quel senso di libertà che nasce dal poter scegliere ciò che ci fa stare bene, felici e grati per quello che stiamo costruendo e raccogliendo.”

Il messaggio di Sorrentino è un invito a riflettere sull’importanza di bilanciare lavoro e vita personale, ricordando che nessuno sa quanto tempo ha a disposizione. “Ricordiamoci di divertirci quando possiamo farlo, di lavorare per sentirci gratificati, ma anche di rallentare quando ne sentiamo il bisogno. Nessuno sa quanto tempo ha a disposizione. E forse, ogni tanto, è bene ricordarselo: vivere al meglio che possiamo significa anche sapere quando accelerare, quando godere, quando rallentare e quando fermarsi a riflettere sul nostro cammino.”

Chi è Mario Sorrentino

Mario Sorrentino, 32 anni, è un apprezzato chef privato. Laureato in Economia, ha poi sviluppato la passione per la cucina. Tra i suoi clienti figurano nomi noti come Giulia De LellisBelen RodriguezGigio Donnarumma e calciatori del Napoli come Scott McTominayDavid NeresRasmus Højlund e Sam Beukema.

Sorrentino è anche il fondatore del brand Imieipiatti che riflette la sua passione per la cucina e il suo impegno nel fornire servizi di alta qualità ai suoi clienti. L’incidente in Puglia ha rappresentato un momento di pausa forzata, ma anche un’opportunità per riflettere sul valore della vita e sulle scelte che facciamo ogni giorno.