Euro-Toques Italia: Vincenzo Guarino guida la delegazione campana

Lo chef Vincenzo Guarino è stato nominato nuovo delegato regionale della Campania per Euro-Toques Italia. Scopri i dettagli dell'evento ad Agerola e l'importanza di questa nomina per la cucina italiana.

In un evento che ha riunito alcuni dei più illustri chef italiani, Vincenzo Guarino è stato nominato nuovo delegato regionale della Campania per Euro-Toques Italia. La cerimonia si è tenuta presso La Corte degli Dei di Palazzo Acampora ad Agerola, un ristorante rinomato per la sua eccellenza culinaria.

La serata ha visto la partecipazione di nomi di spicco della gastronomia italiana, tra cui Enrico Derflingher, Lorenzo Montoro, Gianni Tarabini, German Scalmazzi, Nino Fratello e Andrea Impero. Insieme, hanno celebrato la cucina italiana, riconosciuta come patrimonio dell’umanità attraverso una cena speciale dedicata alla valorizzazione di questo importante patrimonio culturale.

Un riconoscimento di eccellenza

La nomina di Vincenzo Guarino a delegato regionale della Campania è un riconoscimento significativo del suo impegno e della sua dedizione alla promozione della qualità degli alimenti e della cultura gastronomica italiana. Euro-Toques Italia la divisione nazionale di Euro-Toques International è l’unica associazione di chef ufficialmente riconosciuta dalla Commissione Europea per la salvaguardia e la promozione della qualità degli alimenti.

Enrico Derflingher, Presidente di Euro-Toques Italia, ha espresso grande orgoglio per questa nomina: “Siamo particolarmente orgogliosi di affidare la delegazione campana a Vincenzo Guarino, un professionista che rappresenta al meglio i valori della nostra associazione e della cucina italiana.”

La presentazione della Guida Euro-Toques Italia 2026

Durante la serata, è stata presentata la Guida Euro-Toques Italia 2026 un’opera che raccoglie i migliori ristoranti e chef italiani, distribuita esclusivamente ai soci dell’associazione. Questo evento fa parte del calendario delle Cene Euro-Toques Italia un percorso itinerante che attraversa le regioni italiane per celebrare e promuovere la cultura gastronomica del nostro Paese.

Un omaggio ad Alfonso Iaccarino

La serata ha anche visto la consegna di un importante riconoscimento alla carriera ad Alfonso Iaccarino, una figura di spicco che ha contribuito in modo significativo alla storia della cucina italiana e alla valorizzazione del territorio campano. Questo omaggio sottolinea l’importanza di preservare e promuovere le tradizioni culinarie italiane.

La nomina di Vincenzo Guarino e l’evento ad Agerola rappresentano un passo importante per la promozione della cucina italiana e per la valorizzazione del patrimonio gastronomico della Campania. Con il suo impegno e la sua passione, Guarino continuerà a guidare la regione verso nuove vette di eccellenza culinaria.