Un’innovazione nel menù di KFC

Kentucky Fried Chicken, noto per il suo pollo fritto, ha recentemente ampliato il suo menù con un prodotto innovativo: i NOggets. Questi bocconcini di pollo, contrariamente a quanto si possa pensare, non sono i soliti nuggets che si trovano in altre catene di fast food. L’azienda ha deciso di puntare su una preparazione artigianale, utilizzando solo filetti di pollo interi e freschi, impanati e fritti al momento. Questo approccio mira a garantire un’esperienza di gusto autentica e di alta qualità.

La campagna “NO gusto fake, NO pollo shake”

Per lanciare i NOggets, KFC ha avviato una campagna pubblicitaria che enfatizza il concetto di autenticità. Con lo slogan “NO gusto fake, NO pollo shake”, l’azienda si distacca dalle preparazioni industriali che caratterizzano molti prodotti concorrenti. La Chief Marketing Officer di KFC Italia, Marzia Farè, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di essere i primi in Europa a lanciare questo prodotto, che entrerà stabilmente nel menù di ogni ristorante italiano”. Questo messaggio sottolinea l’impegno di KFC nel fornire un prodotto che rispecchi i valori di originalità e unicità del brand.

Un’esperienza di gusto unica

I NOggets non sono solo un’aggiunta al menù, ma rappresentano un’evoluzione nel modo in cui KFC si propone al pubblico. La preparazione manuale e l’uso di ingredienti freschi sono elementi chiave che differenziano questo prodotto da altri simili. KFC punta a conquistare i clienti con un’esperienza di gusto che non ha nulla a che vedere con le “pappettine di pollo macinato, pre-impanato e surgelato” che spesso si trovano in altri fast food. Per incentivare i clienti a provare i NOggets, KFC ha previsto un prezzo promozionale fino al 3 marzo, rendendo l’offerta ancora più allettante.

Un gioco per coinvolgere i clienti

In aggiunta al lancio dei NOggets, KFC ha creato un’iniziativa interattiva chiamata Nuggets Game. Attraverso l’app di KFC, i clienti possono partecipare a un gioco in cui devono raccogliere crocchette virtuali per avere la possibilità di vincere un anno di pollo KFC gratis. Questa strategia non solo promuove il nuovo prodotto, ma coinvolge anche i clienti in un’esperienza ludica, aumentando l’interesse e la partecipazione al brand.