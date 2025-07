La ricetta autentica del brodetto di pesce marchigiano

Se pensi che il brodetto di pesce sia solo una zuppa qualsiasi, preparati a ricrederti! Il brodetto di pesce di Porto Recanati è un autentico gioiello della cucina marchigiana, capace di racchiudere in sé il profumo del mare Adriatico e la tradizione di una regione ricca di sapori. La sua ricetta, tramandata nel tempo, è un inno alla freschezza e alla qualità degli ingredienti. Ma quali sono i segreti per prepararlo alla perfezione? Scopriamolo insieme!

1. La storia del brodetto di pesce di Porto Recanati

Questo piatto ha origini antiche e la sua fama è legata a Giovanni Velluti, un ristoratore del XIX secolo che ha fatto conoscere il brodetto oltre i confini marchigiani. Il suo ristorante, “Il Grottino”, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. Non crederai mai a quello che è successo: Velluti non solo serviva il suo brodetto fresco, ma lo inscatolava e lo spediva in tutta Italia, contribuendo così alla diffusione di questo piatto iconico. Ancora oggi, la ricetta originale è custodita gelosamente dall’Accademia del Brodetto di Porto Recanati.

Ma cosa rende questo brodetto così speciale rispetto ad altri della regione, come quello anconetano o sanbenedettese? La risposta ti sorprenderà: l’uso dello zafferano, che conferisce un colore e un sapore unici. E non è solo la ricetta a fare la differenza: è l’amore e la passione per la tradizione gastronomica marchigiana che si percepiscono in ogni cucchiaiata di questo piatto.

2. Ingredienti freschi per un brodetto indimenticabile

La chiave per un brodetto di pesce straordinario risiede nella scelta degli ingredienti. Ecco cosa ti servirà:

Triglie fresche

Sogliola

Gallinella

Merluzzo

Pescatrice

Cicale di mare

Seppie

Cipolla

Olio d’oliva extravergine

Zaferano

Vino bianco

Pane per servire

Assicurati di acquistare pesce fresco, preferibilmente del giorno. Hai mai pensato a quanto un ingrediente di qualità possa fare la differenza in un piatto? Ogni ingrediente deve essere trattato con rispetto. La pulizia e la preparazione accurata dei pesci daranno il via a una base perfetta per il tuo brodetto.

3. La ricetta passo dopo passo

Ora che hai tutti gli ingredienti, è il momento di mettersi ai fornelli! Segui questi semplici passaggi per preparare il tuo delizioso brodetto di pesce:

Pulisci e sfiletta i pesci, eliminando le spine e preparando i tranci necessari. In una casseruola, fai appassire la cipolla tritata con un po’ d’olio e aggiungi le seppie tagliate a pezzetti. Rosola tutto per qualche minuto. A questo punto, unisci il brodo di pesce, lo zafferano e un pizzico di sale, lasciando cuocere per circa 10 minuti. Infarina i pesci e disponili a strati in un’altra casseruola, iniziando dai pesci più robusti e terminando con quelli più delicati. Versa il brodo con le seppie sopra i pesci, aggiungendo una miscela di acqua e vino bianco. Cuoci a fuoco alto per 15 minuti senza mescolare, per non rompere i pesci. Servi il brodetto caldo, accompagnato da fette di pane tostate. Buon appetito!

Questo piatto è perfetto per una cena speciale o per sorprendere i tuoi ospiti con un assaggio di Marche. E una volta che avrai provato a prepararlo, non potrai più farne a meno! Hai già prenotato il tuo tavolo per una serata a base di brodetto?