Origini della sfogliatella riccia

La sfogliatella riccia è uno dei dolci più rappresentativi della tradizione pasticcera napoletana. La sua storia affonda le radici nel 1600, quando una suora di nome Clotilde, nel convento di Santa Rosa a Conca dei Marini, creò un dolce utilizzando ingredienti di recupero. Questo dolce, inizialmente chiamato Santarosa, era una pasta sfoglia farcita con ricotta, semolino, zucchero e canditi, preparata in una forma che ricordava una conchiglia.

Solo nel 1818, Pasquale Pintauro, un oste di Napoli, scoprì questa ricetta e la rivisitò, dando vita all’odierna sfogliatella riccia. Questo dolce ha conquistato il cuore di molti, diventando un simbolo della gastronomia partenopea.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare la sfogliatella riccia, è necessario un impasto composto da farina manitoba, acqua e sale. La preparazione richiede una grande abilità, poiché si devono creare quasi 100 strati di sfoglia. Ogni strato deve essere lavorato con cura per ottenere la tipica consistenza croccante e sfogliata.

Il ripieno è altrettanto importante: si utilizza ricotta di pecora, zucchero, semola, uova, vaniglia, cannella e arance candite. La combinazione di questi ingredienti conferisce al dolce un sapore unico e inconfondibile. La sfogliatella riccia si distingue dalla sua variante frolla, che ha una pasta più morbida e meno complessa.

Un dolce da non perdere

Non si può visitare Napoli senza assaporare una sfogliatella riccia. Questo dolce è un must per chiunque desideri immergersi nella cultura gastronomica della città. La pasticceria di Sabatino Sirica, uno dei maestri pasticceri più noti di Napoli, è famosa per le sue sfogliatelle, che attirano visitatori da ogni parte del mondo.

Ogni morso di sfogliatella riccia è un viaggio nel tempo, un’esperienza che racconta la storia di Napoli e della sua tradizione culinaria. Preparare questo dolce a casa può sembrare una sfida, ma seguendo i giusti passaggi e con un po’ di pazienza, è possibile ricreare un pezzo di Napoli nella propria cucina.