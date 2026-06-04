Prix Versailles 2026: i ristoranti più belli del mondo premiati dall’UNESCO

Il Prix Versailles 2026 ha selezionato i 16 ristoranti più belli del mondo, dove architettura, design e gastronomia creano esperienze uniche

L’esperienza gastronomica moderna va ben oltre il semplice gusto del cibo. Oggi, l’atmosfera, il design e l’architettura di un ristorante contribuiscono in modo significativo alla percezione complessiva di un pasto. Il Prix Versailles 2026, il prestigioso premio promosso dall’UNESCO, ha recentemente rivelato i 16 ristoranti più belli del mondo, selezionati non solo per la loro cucina, ma anche per l’eccellenza architettonica e il design innovativo.

Questo riconoscimento internazionale celebra l’armoniosa fusione tra architettura, design e gastronomia, premiando quei locali che trasformano un semplice pasto in un’esperienza memorabile. I ristoranti selezionati spaziano da beach club a chalet di montagna, da cocktail bar panoramici a sale da pranzo firmate da grandi maison della moda, dimostrando come il design possa elevare l’esperienza culinaria a un livello superiore.

I criteri di selezione del Prix Versailles

La giuria del Prix Versailles valuta diversi aspetti fondamentali per la selezione dei vincitori. Oltre alla bellezza estetica degli spazi, vengono considerati la funzionalità, l’integrazione con il contesto circostante, la capacità di creare un’atmosfera accogliente e il valore complessivo dell’esperienza offerta. Tra i criteri di valutazione figurano anche l’innovazione, la creatività, la valorizzazione del patrimonio locale, l’efficienza ambientale, l’impatto sociale e la sostenibilità intelligente.

“Che si tratti di un edificio storico o di uno spazio contemporaneo, che domini lo skyline urbano o si integri con discrezione nel paesaggio, il design di questi sedici locali esprime una straordinaria varietà di stili e colori, in perfetta armonia con l’ambiente e con la proposta gastronomica”, afferma Jérôme Gouadain, segretario generale del Prix Versailles. “Qui l’arte dell’ospitalità incontra quella di creare esperienze memorabili”.

I ristoranti premiati nel 2026

Tra i 16 ristoranti selezionati per il 2026, tre riceveranno successivamente uno dei riconoscimenti mondiali del concorso — il Prix Versailles Interior o il Prix Versailles Exterior — che saranno annunciati entro la fine dell’anno. Tra i vincitori spiccano Escā Playa in Egitto, progettato per sembrare scolpito direttamente nella costa, e Peridot a Hong Kong, un locale surreale sospeso nel grattacielo The Henderson, con oltre 20.000 luci e superfici specchiate.

Le tendenze emergenti nel design dei ristoranti

Oggi il design contribuisce in modo decisivo all’esperienza del cliente. Illuminazione, materiali, atmosfera, acustica e disposizione degli spazi influenzano la percezione del locale tanto quanto la qualità della cucina. Tra le principali tendenze figurano il legame con il territorio, l’uso di materiali naturali, la valorizzazione dell’artigianato locale, il recupero di edifici storici e la creazione di ambienti immersivi che coinvolgono tutti i sensi.

I ristoranti premiati dal Prix Versailles 2026 rappresentano un esempio eccellente di come l’architettura e il design possano trasformare un ristorante in una destinazione a sé stante. Questi locali non sono solo luoghi dove gustare ottimo cibo, ma veri e propri spazi culturali che riflettono l’identità e la creatività del luogo in cui si trovano.

Esempi di ristoranti premiati

Le Fou a Vienna, Austria, è un cocktail bar che richiama il glamour della vita notturna parigina attraverso una serie di ambienti riccamente progettati. Monti a Gstaad, Svizzera, porta il design alpino in una direzione sorprendentemente moderna, utilizzando legno recuperato e arredi in olmo locale. Finlandia Bistro a Helsinki, Finlandia, dimostra che patrimonio e design contemporaneo possono convivere armoniosamente all’interno dell’iconica Finlandia Hall.

Questi esempi mostrano come i ristoranti premiati dal Prix Versailles 2026 siano in grado di unire architettura, interior design e gastronomia in un’unica esperienza immersiva, creando spazi che sono al tempo stesso funzionali, esteticamente piacevoli e culturalmente significativi.