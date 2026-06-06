Culurgiones sardi: la ricetta tradizionale e i segreti della preparazione

I culurgiones sardi sono un piatto tradizionale dell'Ogliastra, con un ripieno morbido di patate, pecorino e menta. Scopri come prepararli e i segreti per la chiusura a spiga.

La Sardegna è un’isola ricca di tradizioni culinarie, e tra queste spiccano i culurgionesun piatto tipico dell’Ogliastrazona centro-orientale dell’isola. Questi gnocchi ripieni rappresentano un vero e proprio simbolo della cultura agropastorale sarda, con una storia che affonda le radici nella tradizione contadina.

I culurgiones sono molto più di semplici ravioli: la loro unicità risiede nel ripieno morbido di patate, pecorino e menta, e nella caratteristica chiusura a spigaun gesto che richiede pazienza e abilità. Questo piatto, riconosciuto come Culurgionis d’Ogliastra IGPè un vero e proprio omaggio alla tradizione culinaria sarda.

La storia e l’evoluzione dei culurgiones

Nati come piatto povero, i culurgiones erano preparati con ingredienti disponibili localmente. Le patate, quasi sempre presenti, venivano mescolate a formaggi grassi e aromi, creando un ripieno ricco e saporito. La pasta, a base di semola di grano duro e farina di grano teneroera arricchita con strutto, burro o olio extravergine di oliva, sale e acqua.

Oggi, i culurgiones dell’Ogliastra sono riconosciuti come IGPun marchio che ne certifica l’autenticità e la qualità. Il ripieno tradizionale include patate e formaggi sardi, principalmente pecorino, arricchiti con aromi come menta, basilico, aglio e cipolla. Questo piatto è un vero e proprio viaggio nei sapori della Sardegna, un omaggio alla sua ricca tradizione culinaria.

Come preparare i culurgiones perfetti

Preparare i culurgiones perfetti richiede attenzione e cura. La pasta deve essere elastica ma non troppo sottile, il ripieno compatto e i bordi ben chiusi. La chiusura tradizionale, chiamata sa spighittaricorda una piccola spiga di grano e richiede pazienza e delicatezza.

Per chiudere i culurgiones, si dispone il ripieno al centro di un disco di pasta e si tiene il culurgione nel palmo di una mano. Con l’altra mano, si pizzicano i bordi alternandoli da destra a sinistra, sovrapponendoli leggermente fino a sigillare tutta la pasta. Questo gesto, se eseguito correttamente, permette di conservare la caratteristica forma a spiga, simbolo della tradizione ogliastrina.

Condimenti tradizionali

I culurgiones possono essere serviti con vari condimenti. Il più tradizionale è il sugo di pomodoro e pecorino sardo, ma sono altrettanto deliziosi in bianco con un po’ di olio e pecorino o con olio e bottarga. Ogni condimento esalta i sapori del ripieno, creando un piatto unico e indimenticabile.

Culurgiones dell’Ogliastrina vs. culurgiones campidanesi

Oltre ai culurgiones dell’Ogliastra, esistono anche i culurgiones campidanesicaratterizzati da un ripieno di ricotta e dalla forma tradizionale dei ravioli. Questa variante rappresenta un’altra faccia della ricca tradizione culinaria sarda, con sapori e tecniche diverse ma altrettanto affascinanti.

Sia i culurgiones dell’Ogliastra che quelli campidanesi sono un omaggio alla ricchezza e alla diversità della cucina sarda. Ogni variante racconta una storia, un territorio, una tradizione, rendendo questi gnocchi ripieni un vero e proprio tesoro culinario.