La vera ricetta dell’amatriciana

L’amatriciana è senza dubbio uno dei piatti più iconici della cucina italiana, con origini che affondano le radici nel piccolo comune di Amatrice, situato al confine tra Lazio e Abruzzo. Questo piatto ha una storia affascinante e un sapore inconfondibile, frutto di ingredienti semplici ma di alta qualità. Il segreto di una vera amatriciana risiede nel guanciale, un salume tipico della zona, e in una preparazione che esalta ogni singolo sapore. Ma come si prepara questa delizia?

La storia dell’amatriciana

La tradizione vuole che l’amatriciana avesse un’origine semplice: i pastori che si spostavano per i pascoli portavano con sé alimenti essenziali come pasta secca, formaggio pecorino e guanciale. Inizialmente, il piatto era privo di pomodoro e veniva chiamato “Gricia”. Solo successivamente, con l’introduzione del pomodoro, il piatto assunse il nome di amatriciana. Oggi, la ricetta è così popolare che è stata adottata e reinterpretata in molte varianti, ma quella tradizionale resta imbattuta.

Ingredienti per l’amatriciana

Per preparare un’ottima amatriciana, è fondamentale avere ingredienti freschi e di qualità. Gli ingredienti principali includono:

Guanciale (circa 150g per persona)

Pasta (preferibilmente bucatini, circa 100g per persona)

Pomodori (preferibilmente pomodori pelati o freschi, 400g)

Pecorino romano grattugiato (a piacere)

Pepe nero macinato

Sale q.b.

È importante non trascurare il pecorino, che conferisce al piatto un sapore unico e caratteristico.

Preparazione della salsa

Iniziamo a preparare l’amatriciana tagliando il guanciale a strisce sottili. È fondamentale che le fette siano uniformi per garantire una cottura omogenea. In una padella ampia, fate scaldare il guanciale a fuoco vivo, fino a quando non sarà croccante e dorato. A questo punto, rimuovete il guanciale dalla padella e mettetelo da parte. Nella stessa padella, aggiungete i pomodori pelati, schiacciandoli leggermente con una forchetta. Regolate di sale e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 8 minuti, mescolando di tanto in tanto. La salsa dovrà risultare densa ma fluida.

La cottura della pasta

Nel frattempo, portate a ebollizione una pentola d’acqua e cuocete la pasta seguendo le istruzioni sulla confezione. Un trucco importante è quello di scolare la pasta due minuti prima del termine della cottura indicato. Questo permetterà alla pasta di terminare la cottura nella salsa, assorbendo tutti i sapori. Quando la pasta è pronta, scolatela, ma conservate un po’ dell’acqua di cottura nel caso fosse necessario diluire la salsa.

Assemblaggio del piatto

Una volta che la pasta è al dente, versatela nella padella con la salsa e mescolate bene, aggiungendo il guanciale croccante. Continuate a saltare la pasta a fuoco vivo per un paio di minuti, aggiungendo il pecorino grattugiato poco a poco, finché non si amalgama perfettamente. Se la salsa risulta troppo densa, potete aggiungere un cucchiaio d’acqua di cottura per renderla più fluida. Servite l’amatriciana ben calda, completando il piatto con un’ulteriore spolverata di pecorino e una generosa dose di pepe nero.

Un piatto da condividere

L’amatriciana è più di una semplice ricetta; è un simbolo di convivialità e tradizione. Ogni forchettata racchiude la storia di un popolo e l’amore per il buon cibo. È un piatto che invita a essere condiviso, da gustare in compagnia di amici e familiari. E chi può resistere a un buon piatto di pasta, ricco di sapore e tradizione?