L’abbinamento perfetto: ombrina in barena e cocktail Spy.cy

Immagina di pranzare in un luogo dove la storia e la gastronomia si intrecciano in un abbraccio perfetto. Stiamo parlando di AB – Il lusso della semplicità a Venezia, dove il celebre chef Alessandro Borghese ha creato una ricetta che non solo delizia il palato, ma celebra anche l’anima della città. Hai mai assaporato un piatto che racconta una storia? Ecco l’ombina in barena, un piatto che parla della laguna e si accompagna a un cocktail sorprendente, il Spy.cy. Non crederai mai a come questi ingredienti si uniscano per creare un’esperienza unica!

La magia della laguna: ombrina e le sue radici

La ricetta dell’ombina in barena affonda le sue radici nel territorio lagunare, un luogo dove le maree plasmano il paesaggio e la cucina. L’ombina, un pesce pregiato, si sposa perfettamente con le tradizioni culinarie di Venezia. Ma cosa rende questo piatto così speciale? Questa preparazione è un vero e proprio omaggio alla terra e al mare, utilizzando ingredienti freschi e locali. La sua presentazione è una gioia per gli occhi, con diverse creme di mandorla, tahina e una spruzzata di polvere di cardamomo che risvegliano i sensi.

Non dimentichiamo il contesto storico: il meraviglioso palazzo Ca’ Vendramin Calergi, sede del primo casinò al mondo, offre una vista incantevole su uno dei giardini privati più grandi della laguna. Qui, Wagner scrisse parte del suo Tristano, creando un legame indissolubile tra musica e cucina che lo chef Borghese celebra ogni giorno. Ti immagini di assaporare un piatto in un luogo così ricco di storia?

Il piatto non è solo un pasto, ma una vera e propria esperienza sensoriale. L’ombina viene cotta perfettamente, mantenendo la sua umidità e sapore, e viene decorata con un mix audace di creme che la rendono irresistibile. La combinazione di sapori è un viaggio gustativo che ti porterà direttamente nel cuore di Venezia. Sei pronto a scoprire questo viaggio attraverso i sapori?

Il cocktail Spy.cy: un sorso di innovazione

Ma non finisce qui! Per accompagnare questo piatto straordinario, il bartender Giorgio Facchinetti ha creato il cocktail Spy.cy, un mix sorprendente che unisce bitter, vermut, Tabasco e birra. Questo drink non solo completa il pasto, ma lo eleva a un livello superiore. Con il suo sapore audace e il tocco piccante del Tabasco, il cocktail si sposa perfettamente con la delicatezza dell’ombina, creando un equilibrio di sapori che ti lascerà senza parole.

Prepararlo è un gioco da ragazzi: basta mescolare gli ingredienti in un bicchiere tumbler alto, aggiungere ghiaccio e guarnire con una scorza d’arancia per un tocco di freschezza. È un cocktail che invita a brindare alla bellezza di Venezia e alla convivialità che solo un pranzo condiviso può offrire. Non ti viene voglia di brindare alla bellezza della tua città?

Ricetta e preparazione: un viaggio passo dopo passo

Se ti stai chiedendo come preparare questo meraviglioso piatto e il cocktail abbinato, ecco la ricetta passo dopo passo. Non solo potrai deliziare i tuoi ospiti, ma potrai anche sorprendere te stesso con le tue abilità culinarie!

1. Inizia frullando le mandorle con acqua per 2 minuti. Setaccia e conserva un quarto della salsa per la decorazione.

2. Dividi il resto in due contenitori: in uno aggiungi i curry e nell’altro la polvere di alghe e olio all’erba cipollina.

3. Cuoci l’ombina in padella dalla parte della pelle per 2-3 minuti, poi completala in forno a 180 °C per 6 minuti. Quando è pronta, elimina la pelle e salate il pesce.

4. Porziona l’ombina nei piatti e decorala con le creme di mandorla, tahina e le erbette spontanee. Non dimenticare la polvere di cardamomo per un tocco finale!

5. Per il cocktail Spy.cy, mescola bitter e vermouth in un tumbler, aggiungi Tabasco, ghiaccio e completa con birra IPA. Guarnisci con scorza d’arancia e servi!

Preparati a deliziare i tuoi amici e familiari con questo abbinamento straordinario! Non dimenticare di condividere la tua esperienza e i tuoi risultati. Chi sa, magari potresti ispirare altri a scoprire il fascino della cucina veneta!